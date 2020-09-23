Владимир Уйба наделил Ольгу Епифанову полномочиями сенатора Российской Федерации

Глава Республики Коми подписал Указ, в соответствии с которым Ольга Епифанова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Правительства Республики Коми в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Заместитель Председателя Государственной Думы России Ольга Епифанова приняла предложение Главы Республики Коми Владимира Уйба стать представителем Республики Коми в Совете Федерации в ходе рабочей встречи, которая состоялась 23 сентября.

«Спасибо большое за доверие, Владимир Викторович. Почту за честь принять Ваше предложение», — поблагодарила Ольга Епифанова.

«Уверен, что Ваш опыт, знания и авторитет принесут пользу республике и её жителям», — отметил Владимир Уйба.

*** В соответствии со статьей 95 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти — на срок полномочий соответствующего органа.

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее чем на следующий день после дня его вступления в должность. Данное решение оформляется соответствующим указом (постановлением).