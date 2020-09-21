Владимир Уйба поздравил ветеранов лесной отрасли республики с профессиональным праздником

Сегодня, 20 сентября, врио Главы Республики Коми вручил благодарственные письма Анатолию Ефимовичу Кононову, Василию Михайловичу Коробкину и Вячеславу Дмитриевичу Пручкину, всю жизнь проработавшим в лесном комплексе и внёсшим огромный вклад в развитие республики.

Анатолий Ефимович Кононов родился в 1936 году. Начал трудовой путь в Сторожевском лесничестве. После пяти лет работы в Корткеросском районе переехал в Сысольский район, затем работал в Сыктывкаре – на руководящих должностях «Комилеспрома», «Госкомпрома» Республики Коми, департамента ЛПК Минпрома, Минлесмаштранссвязи Республики Коми.

Василий Михайлович Коробкин родился в 1931 году. 23 года проработал в Сысольском леспромхозе, затем трудился главным технологом по деревообработке в Вычегдалесосплаве.

Вячеслав Дмитриевич Пручкин – заслуженный лесовод Российской Федерации, почётный работник лесного хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник Республики Коми, лауреат Государственной премии Республики Коми в области науки. Родился в 1940 году. Сначала работал в Троицко-Печорском районе, затем в почвохимической лаборатории Министерства лесного хозяйства республики, 18 лет возглавлял Сыктывкарский лесхоз.

Врио Главы Республики Коми Владимир Уйба поблагодарил ветеранов за многолетний добросовестный труд на благо республики и страны.

«Ваш трудовой путь – это достойный пример для молодёжи! – подчеркнул Владимир Уйба. — Вы внесли значительный личный вклад в развитие лесной отрасли республики. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долголетия, счастья, добра и, конечно, благополучия».