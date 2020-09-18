В Коми обновлена эмблема празднования 100-летия республики

В обновленном варианте изменился шрифт цифры 100 и добавлена надпись на коми языке «Коми Республикалы». Общая картинка (паттерн), цвета и элементы остались прежними.

«Мы решили изменить первоначальный вариант визуализации цифры «100» в логотипе, чтобы избежать намеков на схожесть с уже существующим логотипом. Также мы добавили надпись Республика Коми на коми языке. В остальном эмблема осталась прежней. Ее основной смысл заключается в популяризации традиционной культуры современным визуальным языком. За основу в графике мы взяли элементы Пермского звериного стиля и фрагменты верхневычегодской росписи и адаптировали под современное восприятие. Дизайн-решение несет в себе не только эстетическую функцию, но и познавательную», – пояснила одна из создателей логотипа Анелия Лянцевич. Она добавила, что разработанный паттерн был признан призером международного конкурса от Союза дизайнеров России.

Напомним, эмблему 100-летия разрешено использовать для оформления официальных и иных праздничных мероприятий, печатной и сувенирной продукции, в средствах массовой информации с целью формирования четкого, эмоционального, узнаваемого и запоминающегося образа празднования 100-летия Республики Коми.

Исключительные права на официальный логотип предстоящего юбилея республики принадлежат Администрации Главы Республики Коми. Сейчас редактируется инструкция по использованию эмблемы с учетом внесенных в нее изменений.

Руководство по использованию официальной эмблемы празднования 100-летия Республики Коми, а также сама эмблема доступны для скачивания в разделе «100 лет Республике Коми» на официальном портале Республики Коми rkomi.ru с правой стороны (https://rkomi.ru/page/14581/).

Скачать руководство по использованию официальной эмблемы празднования 100-летия Республики Коми, а также саму эмблема можно также по ссылке.