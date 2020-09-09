Владимир Уйба обсудил с заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации России Еленой Пановой перспективы развития туризма в республике

Встреча прошла 6 сентября в Ухте. В ней также приняли участие эксперты Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, руководители парка «Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника.

В рамках рабочей встречи прошла презентация проекта «Девственные леса Коми», который вошел в ТОП-30 первого этапа Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России.

Проект «Девственные леса Коми» включает в себя инфраструктурное развитие туристко-рекреационного кластера в трех туристских зонах: плато Маньпупунер, база «Желанное» в национальном парке «Югыд ва» и зона «Горнолыжная» в Вуктыльском районе. Предполагается, что обустройство этих зон будет проходить поэтапно.

Напомним, что в Коми действуют 2 крупнейших ООПТ федерального значения. Сегодня в рамках реализации национального проекта «Экология» отдельное внимание уделяется развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

«То, что мы увидели по дороге в Ухту, уже потрясает и вдохновляет, — сказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации России Елена Панова. – Это нужно показывать людям, показывать детям».

«Сегодня территория кластера – это место притяжения туристов, не только из России, но и зарубежных стран. Благодаря реализации проекта «Девственные леса Коми» мы сможем обеспечить доступ к уникальным местам силы региона путешественникам со всей России и мира. Планируется, что к 2025 году турпоток увеличится до 100 тысяч туристов или в 6,3 раза», — прокомментировал министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Врио Главы Республики Коми Владимир Уйба отметил, что во время рабочих поездок обсуждал с жителями Интинского, Троицко-Печорского и Вуктыльского районов вопросы развития туризма на их территориях.

«Мы хотим сделать республику открытой и доступной, показать все, что у нас есть уникального и интересного. И люди ждут туристов, им есть что показать, есть предложения по развитию своих районов: конные прогулки, кафе национальной кухни и многое другое, — заявил В. Уйба. — Конечно, мнение населения будет учитываться, никто не будет беспокоить священные места, а также нарушать экологический баланс хрупкой северной природы. Туристический бренд нашего региона — «Эко Республика Коми», и мы намерены ему соответствовать».

13 сентября в Москве состоится финальная стратегическая сессия, на которой Коми будет защищать мастер-план туркластера.