Владимир Уйба вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам ЛУКОЙЛа

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми в ходе рабочей поездки в Усинск вместе с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым принял участие в церемонии награждения, посвященной Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«Усинск по праву зовётся нефтяной столицей нашей республики, — отметил В. Уйба. — Этот город – ровесник многих, кто сегодня трудится здесь на промышленных предприятиях и в социальной сфере. Он растет и развивается вместе со своими жителями. Компания «ЛУКОЙЛ» делает очень многое для города, для создания здесь комфортных условий для жизни. И я искренне благодарю Вас, Вагит Юсуфович, и всю компанию «ЛУКОЙЛ», за вклад в развитие Усинска и республики».

***Указом Главы Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной Грамотой Республики Коми награждён

Лодыгин Юрий Николаевич – начальник отдела реализации PR и GR проектов центра общественных связей общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»;

распоряжением Главы Республики Коми за вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетнюю добросовестную работу звание «Почётный шахтёр Республики Коми» присвоено

Новиченкову Юрию Петровичу – взрывнику 4 разряда участка взрывных работ нефтешахты № 1 нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»;

за высокие трудовые достижения и за многолетнюю и добросовестную работу почётное звание «Почётный нефтяник» присвоено

Демьяново Елене Владимировне – электросварщику «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»;

нагрудным знаком «Шахтёрская слава» I степени награждён

Дороженко Анатолий Анатольевич – начальник участка внутришахтного транспорта «Яреганефть»;

Благодарность Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми объявлена

Бревновой Наталье Николаевне – оператору обезвоживающей и обессоливающей установки «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».