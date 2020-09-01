Объявление о проведении отбора народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» 2021 года

Отбор проводится в соответствии с Порядком организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утверждённым постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252.

Срок приёма заявок на участие в отборе народных проектов от органов местного самоуправления в Республике Коми установлен с 17 сентября 2020 года по 7 октября 2020 года включительно.

Претендовать на участие в отборе могут органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также органы местного самоуправления поселений в случае, если в соответствии с правилами предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», утвержденными соответствующими государственными программами Республики Коми, предусмотрено участие органов местного самоуправления поселений (далее – Заявители).

Для участия в отборе Заявитель представляет в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, в Администрацию заявку по форме согласно приложению к настоящему объявлению (далее – Заявка).

К Заявке прилагаются следующие документы:

а) детализированная смета расходов и (или) сметная документация, подписанная главой (руководителем) администрации соответствующего муниципального образования, или лицом, им уполномоченным, и (или) руководителем финансового органа, главой поселения.

По приоритетным направлениям в сфере малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса детализированная смета расходов и (или) сметная документация дополнительно подписывается хозяйствующим субъектом;

б) гарантийное обязательство Заявителя о включении в бюджет муниципального образования на следующий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования на исполнение муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия по реализации народного проекта, с учетом уровня софинансирования, установленного правилами предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», утвержденными соответствующими государственными программами Республики Коми, за подписью главы (руководителя) администрации соответствующего муниципального образования, или лица, им уполномоченного, или руководителя финансового органа, главой поселения;

в) гарантийное обязательство Заявителя о включении в соответствующую муниципальную программу реализации народного проекта и (или) мероприятий, отвечающих целям народного проекта, за подписью главы (руководителя) администрации соответствующего муниципального образования, или лица, им уполномоченного, главой поселения.

Обязательства, предусмотренные подпунктами «б», «в», должны быть исполнены в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение.

По приоритетным направлениям в сфере малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса дополнительно к заявке прилагается заверенная Заявителем копия порядка (правил) предоставления средств из бюджета муниципального образования на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», утвержденных соответствующими муниципальными программами;

г) заверенные Заявителем копия итогового документа собрания граждан, проведенном в соответствующем муниципальном образовании, и копия реестра подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта, а также фото- и видеофиксация общих собраний граждан (при наличии).

Реестр подписей должен содержать наименование народного проекта, дату проведения собрания, Ф.И.О. гражданина, согласие (несогласие) на финансовое участие в реализации народного проекта в размере суммы для такого финансового участия, утвержденной на собрании граждан, подпись.

В случае проведения органом местного самоуправления анкетирования, опроса или выявления мнения граждан в иных формах, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 Порядка организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утверждённым постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252, прилагаются результаты проведенного анкетирования, опроса, выявления мнения граждан в иных формах;

д) заверенная Заявителем копия протокола рассмотрения народных проектов органами местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании (или заверенная Заявителем копия правового акта органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования о рассмотрении народных проектов);

е) гарантийные письма:

— от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других заинтересованных лиц о готовности принять участие в софинансировании народных проектов с указанием объема средств, привлекаемых для реализации народного проекта, в случае их участия в реализации народных проектов;

— от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о готовности принять материально-техническое участие с указанием вида такого участия в случае их участия в реализации народных проектов. Под материально-техническим участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан понимается их нефинансовый вклад в реализацию народного проекта в виде материалов, оборудования, техники, транспортных средств;

ж) копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности на объект(ы), где будут проводиться работы в рамках реализации народного проекта, заверенные главой (руководителем) администрации соответствующего муниципального образования, или документы, подтверждающие, что объекты будут поставлены на балансовый учет (в случае нового строительства) и их содержание (ремонт) не является обязанностью сторонних организаций (за исключением проектов, реализуемых на дворовых территориях):

заверенная Заявителем копия муниципального правового акта, утверждающего перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующего муниципального образования, или выписка из реестра муниципальной собственности соответствующего муниципального образования, содержащая сведения об объектах, включенных в заявку (по приоритетному направлению в сфере дорожной деятельности);

заверенная Заявителем выписка из реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения или иной документ, подтверждающий, что предлагаемый к ремонту, восстановлению, обустройству участок является улично-дорожной сетью и не относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, финансируемым за счет средств дорожного фонда (для проектов в сфере благоустройства – по обустройству улично-дорожной сети населенного пункта в границах красных линий, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, организации стоков ливневых вод, обустройству дорожных ограждающих устройств, некапитальных нестационарных сооружений (остановочных комплексов), установке носителей информации дорожного движения);

з) для народных проектов, реализуемых на дворовых территориях, дополнительно к заявке прилагаются:

заверенные Заявителем копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с заверенными Заявителем копиями листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями жилищного законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащие следующую информацию:

1) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность — для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации народного проекта;

2) обязательство по осуществлению содержания оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации народного проекта.

Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке и в документах, несет Заявитель.

В случае если реализация народного проекта осуществляется на территории городского (сельского) поселения, ответственность за достоверность формирования Заявки и документов к ней несет соответствующий орган местного самоуправления муниципального района.

Постановлением от 30 июля 2020 г. № 389 установлено, что в 2020 году к участию в отборе народных проектов при реализации проекта «Народный бюджет» в дополнение к народным проектам, прошедшим в 2020 году отбор в рамках IV этапа реализации, Межведомственной комиссией по отбору народных проектов к рассмотрению принимаются народные проекты, не прошедшие отбор, по которым осуществлено ранжирование (рейтинговый отбор) в 2019 году, на основании заявлений, представленных органами местного самоуправления в Республике Коми в Администрацию Главы Республики Коми в период проведения отбора в 2020 году.

К заявлению Заявитель прилагает актуализированные на дату подачи заявления документы, указанные выше, за исключением документов, предусмотренных подпунктами «г», «д».

С целью оказания содействия в подготовке заявки и документов к ней органы местного самоуправления имеют право обратиться в Проектный центр инициативного бюджетирования, созданный в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Контакты проектного центра: Сизев Дмитрий Владимирович, телефон: +7908-717-75-13, электронная почта: dimasizev@gmail.com.

Заявителем на каждый народный проект представляется отдельная Заявка на бумажном и электронном носителях (USB-флеш-накопитель или ссылкой на ЯндексДиск).

Заявка на участие в отборе запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в отборе народных проектов», и направляется в Администрацию непосредственно или через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.

Документы для участия в отборе принимаются Администрацией Главы Республики Коми по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9, кабинеты 20, 36 в рабочие дни:

понедельник — четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 часов;

пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов.

Справки предоставляются по контактным телефонам:

Морозова Анастасия Сергеевна – (8212) 285-397;

Рожкина Светлана Евгеньевна – (8212) 285-295;

Падерин Владислав Александрович – (8212) 285-174.

Приложение к объявлению: