Владимир Уйба ознакомился с производственной деятельностью предприятия «Боксит Тимана», входящего в компанию РУСАЛ

26 августа, в преддверии Дня шахтёра, врио Главы Республики Коми в сопровождении директора по глиноземному бизнесу компании РУСАЛ Якова Ицкова побывал на Средне-Тиманском бокситовом руднике.

Сегодня рудник – единственный в России, где боксит для производства алюминия добывают открытым способом. Он расположен в Княжпогостском районе, на границе с Усть-Цилемским и Удорским районами. Добыча ведётся на 7 карьерах. В 2019 году было добыто 3 миллиона 220 тысяч тонн боксита.

Знакомство с рудником В. Уйба начал с посещения Верхне-Щугорского месторождения, где РУСАЛ ведёт добычу с 2018 года. Доступные запасы месторождения составляют 50,5 миллионов тонн руды. Также врио Главы Республики Коми посетил 4 карьер Вежаю-Ворыквинского месторождения, увидел, как работают очистные сооружения.

Владимир Уйба осмотрел и бытовые условия рабочих. На предприятии «Боксит Тимана» компании РУСАЛ трудится 1080 человек, половина из них – жители Республики Коми. Работа ведётся вахтовым методом.

Врио Главы Республики Коми оценил высокую культуру производства и отметил, что на предприятии созданы безопасные и комфортные условия для труда и отдыха сотрудников.

«Боксит Тимана» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. На территории Республики Коми в рамках Соглашения о социальном партнёрстве осуществляется поддержка лыжного спорта, реализуются культурные проекты. Напомним, 26 августа, в посёлке Чиньяворык при поддержке компании РУСАЛ был открыт социокультурный центр.