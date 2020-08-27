И Москваын – рудзӧг шаньга да коми черинянь

Комиысь асшӧр уджалысьяслӧн водзмӧстчӧмӧн республикалӧн чужан лунӧ Москваын воссис коми пекарня.
Россиялӧн юркарын олысьяс, медвойдӧр, дерт, найӧ, кодъяс чужисны-быдмисны Комиын, эз нин ӧтчыдысь кыпӧдлыны та йылысь сёрнисӧ. Бать-мамсӧ да рӧдвужсӧ видлыны волігӧн республикаысь бӧр мунігас быть нулісны сьӧрсьыныс матыссаясыслы чӧскыд гӧстинеч: татчӧс пекарняясын рудзӧг пызьысь пӧжалӧм коми пирӧг-шаньга.
Нимкодь, мый ӧні татшӧм чӧскыд пӧжассӧ позьӧ ньӧбны и Москваын. И бӧрйысьӧмӧн на, коді мый радейтӧ. Ӧд коми пекарнялӧн пызан вылыс и збыльысь шензьымӧн озыр.
И пирӧгыс, и шаньгаыс, и чериняньыс кутшӧм сӧмын абу! Картупеля и яя, ид шыдӧса и муска, капустаа и тшака, рыська и лук туруна да колькъя… Дерт жӧ, и кӧр яй да чими чери радейтысьяслы эм мыйӧн чӧсмасьыштны. И юмов пӧжасыд быдсикасыс жӧ! Коми пекарняын, майбыр, тырмымӧн та вылӧ чӧдйыс и пувйыс, сэтӧрыс и турипувйыс, тшӧтш и клубника-вишняыс да яблӧг-груша-лимоныс…
Москваын тайӧ выль пекарнясӧ восьтігӧн кыпыд чукӧртчылӧм вылын вӧліны Коми Республикалӧн представительствоын уджалысьяс да «Коми землячество» котырын зільысь-водзмӧстчысьяс. Гӧсьтъяслы котыртлісны производственнӧй цехын экскурсия, мед найӧ асланыс синмӧн видзӧдлісны да донъялісны сэні ӧнія выль оборудование-технологиясӧ. И колӧ шуны, мый ставсӧ сэні вӧчӧмаӧсь Роспотребнадзорлӧн да СанПиН-лӧн стрӧг индӧд-норма серти.
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Видзӧдӧмпырысь, коми пекарняыд ӧдйӧ мусмас Москваын олысьяслы, и лунысь-лун пыр унджыкӧн кутасны чӧсмасьны сылӧн пӧжасӧн. Миян пирӧг-шаньгаысь, кыдз шуласны, бурмас сьӧлӧмыс и быдсикас кыпыд чукӧртчылӧм-аддзысьлӧм вылӧ волысьяслӧн. Дерт жӧ, и локтан воӧ республикалы 100 во тырӧмкӧд йитӧдын Коми представительствоын ыджыд гаж дырйи пызан вывъяссӧ мичмӧдас Москваын коми пекарнялӧн чӧскыд пӧжасыс.
Снимокъясыс Россияса президент бердын
Коми Республикалӧн представительствоысь пресс-службалӧн.