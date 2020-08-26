Конкурс на соискание Литературной премии Программы родственных народов 2020

Совет Программы родственных народов Эстонии и Ассоциация финно-угорских литератур объявляют о ежегодной литературной премии для писателей и переводчиков — представителей родственных народов, относящихся к уральской языковой семье и не имеющих своей государственности.

Литературная премия учреждена в честь удмуртского писателя и общественного деятеля Кузебая Герда (1898—1937), талантливого поэта и прозаика, драматурга и критика, фольклориста и этнографа, лингвиста, педагога и переводчика. Кузебай Герд также является одним из первых авторов книг для детей на удмуртском языке.

Номинантами литературной премии могут стать оригинальное художественное произведение или перевод изданные книгой в течение последних четырех лет (2016—2020).

Категории литературной премии:

1. Художественное прозаическое произведение (роман, сборник новелл, повесть);

2. Поэтическое произведение;

3. Переводное произведение (роман, сборник новелл, сборник стихов, пьеса, сборник эссе – предпочтение отдается переводам с уральских языков);

4. Детская книга;

5. Драматическое произведение (пьеса, сценарий фильма, либретто к опере).

Премиальный фонд составляет 2500 евро. Жюри примет решение о величине и количестве присуждаемых премий, а также о том, в каких категориях премии будут присуждены.

Соискателям необходимо предоставить не позднее 1 сентября 2020 координатору программы по электронной почте на адрес

marika@fennougria.ee :

1) изданное произведение в формате .pdf или в 2 экземплярах по почте;

2) заявление (на эстонском, русском или английском языке) с указанием номинации премии, фамилии, имени, отчества (и псевдонима) соискателя премии, даты рождения, места работы, домашнего и служебного адреса и телефонов, адреса электронной почты;

3) список ранее изданных работ, написанных автором и/или переведенных им (на эстонском, русском или английском языке)

4) 1-2 рекомендации/оценки экспертов (на эстонском, русском или английском языке).

NB! Изданное произведение (в 2 экземплярах) можно отправить в Совет Программы родственных народов по адресу:

Программа родственных народов Эстонии

Marika Alver

Pärnu mnt 28

Tallinn 10141

Эстония

Документы предоставляйте только при новых заявлениях.

Авторы-лауреаты будут объявлены 1 ноября в память о дне расстрела удмуртского писателя Кузебая Герда.

Дополнительная информация:

https://ru.fennougria.ee/granty/programma-rodstvennyh..

Марика Альвер

Координатор Программы родственных народов

marika@fennougria.ee