Конкурс на соискание Литературной премии Программы родственных народов 2020

Совет Программы родственных народов Эстонии и Ассоциация финно-угорских литератур объявляют о ежегодной литературной премии для писателей и переводчиков — представителей родственных народов, относящихся к уральской языковой семье и не имеющих своей государственности.
Литературная премия учреждена в честь удмуртского писателя и общественного деятеля Кузебая Герда (1898—1937), талантливого поэта и прозаика, драматурга и критика, фольклориста и этнографа, лингвиста, педагога и переводчика. Кузебай Герд также является одним из первых авторов книг для детей на удмуртском языке.
Номинантами литературной премии могут стать оригинальное художественное произведение или перевод изданные книгой в течение последних четырех лет (2016—2020).
Категории литературной премии:
1. Художественное прозаическое произведение (роман, сборник новелл, повесть);
2. Поэтическое произведение;
3. Переводное произведение (роман, сборник новелл, сборник стихов, пьеса, сборник эссе – предпочтение отдается переводам с уральских языков);
4. Детская книга;
5. Драматическое произведение (пьеса, сценарий фильма, либретто к опере).
Премиальный фонд составляет 2500 евро. Жюри примет решение о величине и количестве присуждаемых премий, а также о том, в каких категориях премии будут присуждены.
Соискателям необходимо предоставить не позднее 1 сентября 2020 координатору программы по электронной почте на адрес
marika@fennougria.ee :
1) изданное произведение в формате .pdf или в 2 экземплярах по почте;
2) заявление (на эстонском, русском или английском языке) с указанием номинации премии, фамилии, имени, отчества (и псевдонима) соискателя премии, даты рождения, места работы, домашнего и служебного адреса и телефонов, адреса электронной почты;
3) список ранее изданных работ, написанных автором и/или переведенных им (на эстонском, русском или английском языке)
4) 1-2 рекомендации/оценки экспертов (на эстонском, русском или английском языке).
NB! Изданное произведение (в 2 экземплярах) можно отправить в Совет Программы родственных народов по адресу:
Программа родственных народов Эстонии
Marika Alver
Pärnu mnt 28
Tallinn 10141
Эстония
Документы предоставляйте только при новых заявлениях.
Авторы-лауреаты будут объявлены 1 ноября в память о дне расстрела удмуртского писателя Кузебая Герда.
Дополнительная информация:
https://ru.fennougria.ee/granty/programma-rodstvennyh..
Марика Альвер
Координатор Программы родственных народов
marika@fennougria.ee