Владимир Уйба проинформировал полпреда Президента Александра Гуцана о социально-экономической ситуации в Республике Коми

Рабочая встреча временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми и полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе состоялась сегодня, 12 августа, в Сыктывкаре. Александр Гуцан посетил с рабочей поездкой Республику Коми.

Владимир Уйба доложил полпреду о результатах работы, проделанной со дня назначения на должность врио Главы Республики Коми. Прежде всего удалось взять под контроль ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и наладить работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Введение ограничительных мер режима повышенной готовности негативно отразилось на экономике республики. Поэтому сейчас первостепенная задача – восполнить понесённый экономический ущерб, оказать поддержку малому и среднему предпринимательству, создать условия для динамичного развития бизнеса.

«Мы ввели целый ряд мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса – финансовой, имущественной, налоговой, — рассказал Владимир Уйба. – Так, например, на 2020 год были снижены c 2 до 1 процента ставки налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. На период 2020–2022 гг. снижены в два раза налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Докапитализирован уставной капитал Микрокредитной компании Республики Коми, которая выдаёт доступные для бизнеса кредиты. Мы запускаем на базе федеральной платформы «Мой бизнес» пилотный проект формирования единой площадки по получению предпринимателями мер антикризисной государственной поддержки».

«У каждого региона своя специфика и особенности, в части мер поддержки нет единого для всех субъектов страны «рецепта». Поэтому надо очень внимательно отслеживать ситуацию, состояние малого и среднего бизнеса, необходимо как можно чаще встречаться с предпринимателями, слушать и слышать их чаяния. Нельзя допустить, чтобы они прекратили своё дело», — заявил А. Гуцан.

Полномочный представитель Президента России в СЗФО подчеркнул важность постоянного диалога власти и общества, а также позитивно оценил регулярные личные встречи врио Главы Республики Коми с жителями республики: «Это хорошая практика обратной связи, которая позволяет из первых уст узнать о проблемах наших граждан, и исходя из полученной информации принимать необходимые оперативные решения».

Такие встречи Владимир Уйба проводит с общественниками, представителями бизнеса, депутатами городских и районных советов, главами сельских поселений. По итогам каждой встречи составляется протокол поручений с конкретными сроками и ответственными лицами, а их исполнение находится на личном контроле врио Главы Республики Коми. За четыре месяца работы В. Уйба объехал всю республику, побывал почти в каждом муниципалитете – на очереди Троицко-Печорский район, который планируется посетить на следующей неделе.

В ходе встречи рассмотрены также вопросы подготовки образовательных учреждений республики к новому учебному году, подготовки к столетию Республики Коми.