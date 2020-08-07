Владимир Уйба провёл рабочую встречу с заместителем Министра МЧС России Алексеем Серко

В ходе встречи врио Главы Республики Коми и замминистра МЧС России обсудили вопросы взаимодействия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, ликвидации пожаров и организации поиска и спасания людей, в том числе на водных объектах. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития ЕДДС, противопожарной службы и пожарного добровольчества в регионе.

Владимир Уйба поблагодарил министерство по чрезвычайным ситуациям за помощь в решении вопросов по обеспечению безопасности населения и объектов экономики региона. В свою очередь статс-секретарь подчеркнул готовность ведомства к дальнейшему конструктивному сотрудничеству, отметив важность командной работы.