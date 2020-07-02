Эмӧсь йӧз, кодъяскӧд аддзысьлігӧн ӧвтыштӧ кутшӧмкӧ шоныдлунӧн, небыдлуныс сывъялӧ тэнӧ. Со и ӧні, гозъякӧд варовитӧм бӧрын, видзӧда налӧн снимок вылӧ и вӧя Капитолина Семёновналӧн пыдӧстӧм нюмӧ, а мыйта сэні шоныдыс, олӧмнас нимкодясьӧмыс! А Николай Павлович сулалӧ бӧрсяньыс да ай дзодзӧг моз дась быд пӧрйӧ борднас небыдика кутыштны сійӧс, тӧждысьӧ инь вӧснаыс, пыр отсӧга киа дона гӧтырыслы. Видзӧда да нимкодяся гозъяӧн: ветымын ӧкмыс во ӧтлаынӧсь, позьӧ шуны, мортлӧн быдса нэм.

Николай Павлович Беляков локтіс Коми АССР-ӧ 1955 воӧ Смоленскысь. Быдмыліс уна челядя котырын. Ичӧтсянь тӧдліс сьӧкыд уджлысь кӧрсӧ. Семьяыс веськавліс и фашистъяслӧн оккупацияӧ, ёна тшыгъялісны. Армияын служитігӧн лои кытшовтӧма ставнас Прибалтикасӧ. Сетіс военнӧй делӧысь тӧдӧмлун вылыс тшупӧда велӧдчанінса студентъяслы.

Комиӧ воӧм бӧрын уджаліс Мылдін да Помӧсдін районъясын. Уна вонад вӧлі вӧр пӧрӧдысьӧн, кражуйтчысьӧн, штабелюйтчысьӧн. Трактористъяслысь курсъяс помалӧм бӧрын уджаліс бульдозерӧн. А Ярашъю посёлокын пилорама восьтісны да, лоис сэні бригадирӧн, пырӧдчис тшӧтш рамщик уджӧ. Пенсия вылас петтӧдз велӧдчис выльмӧдны-тэчны пач. Батьсяньыс на вуджис тайӧ кужӧмлуныс. Сыӧн тэчӧм мукӧд шоныд сетысьыс комын сайӧ во нин видзӧны йӧзсӧ шляча кӧдзыдъясысь ньӧти потласьтӧг да киссьытӧг.

Уджалігас Николай Павлович некор эз лыддьысьлы аслас кадӧн: то лӧсьӧдӧ ветлан туйяс, то лэптӧ посёлокын олан керкаяс. Быд удж бергӧдӧмысь кывліс сӧмын аттьӧалана кывъяс. Зэв пыді тӧдӧмлунъяса морт, ёна лыддьысьӧ, олӧм вылас паськыд видзӧдласа, быд уджӧ пыртӧ мыйкӧ выльтор, кокньӧдӧ сійӧс. Ӧти кывйӧн, кывкутысь, олӧмӧ пӧртысь, лючки ставсӧ вӧчысь, повтӧм, веськыд – оз радейт ӧтарӧ-мӧдарӧасьӧмтӧ. Эз ӧд сідз-тадз уджалан котырас бӧрйывлыны профкомса веськӧдлысьӧн. Помтӧг дорйис уджалысьяслысь тӧждъяссӧ. Унаысь шыӧдчывліс весиг Москваӧдз вӧр заптігӧн оланпас торкалӧм кузя, кор сійӧс нем жалиттӧг пӧрӧдӧны весиг оланінъяс бердысь. Уна шыӧдчӧм йӧзлӧн вӧлі и коньӧр туйяс кузя, кыті тулыс-арнас тракторӧн кындзи нинӧмӧн сэсся он письт. Бур уджсьыс да йӧзлы отсӧга ки мыччӧмысь сылӧн снимокыс пыр ӧшаліс леспромхозса Почёт пӧв вылын. Гортса архивас додь дыр аттьӧалана гижӧд да грамота. Сямӧн да морт ногӧн зільӧмысь унаысь вичмывліс дона козин-премия, сетӧма уджвывса ветеран ним.

А Капитолина Семёновна, муса гӧтырыс, дзик коми нывбаба. Быдсикас сьӧкыдлун-тырмытӧмторйыс ни тшыг нисьӧ пӧт олӧмыс эз бырӧдны сылысь кыпыд-гажа этшсӧ, шоглы сетчытӧмсӧ да бур вылӧ лача кутӧмсӧ. Гора гӧлӧса, гулыд серама, ловтӧ кыпӧдысь да удж вылӧ ыззьӧдысь. А ӧд сюрліс и война кадӧ и бӧрас атшвайттӧдз коньӧрушка олӧмыд медводз грездын, а сэсся нин посёлокын. Быдторйӧ тай олӧмыд велӧдӧ, зульӧдӧ, кӧть и нывбаба. Ковмис и вӧртӧ пӧрӧдны, увйысьны, штабелюйтны, пес керавны, ва шонтыны. А воссясны юяс да, ытва ямыштӧм бӧрас багырӧн берег пӧлӧныс сырчик моз котравны, йӧткавны ва кывтчӧс сэтчӧ шыбитӧм вӧрсӧ. И быд пӧрйӧ Капитолина Семёновна киын удж бергӧданторйыд веж петкӧдлана ворсіс: и ёсь дорыша черыд, и сир пиня лучковка-двуручкаыд, и бритва кодь гӧрбуш-косаыд уна пиня куранкӧд. Быд удж вӧчліс сьӧлӧмсяньыс да бура. Кыдзи и верӧсыс – уджвывса ветеран, озыр быдсяма грамотанас да козиннас.

Гозъя быдтісны-сӧвмӧдісны, сувтӧдісны кок йылӧ кӧкъямыс челядь. Бать-мамлӧн син улын пыр вӧлі налӧн школаын велӧдчӧмыс, прӧст кад коллялӧмыс. Нёльӧн босьтісны вылыс тшупӧда тӧдӧмлун. Пӧль-пӧчӧс, ыджыд бать-ыджыд мамӧс нимкодьӧдӧны дас вит внук да дас правнук. Эм кодлысь велӧдчыны да на вылӧ видзӧдӧмӧн зумыда кутчысьны олӧмас и челядьлы, и внукъяслы.

Тавося декабрь 30 лунӧ гозъя мӧдасны пасйыны ӧтлаын олӧмлы квайтымын во, а октябрь 4 лунӧ нимӧдасны Капитолина Семёновналы 80 арӧс тырӧм. 2017 воын шуда гозъялы вичмис «За любовь и верность» медаль.

Владимир Шомысов.

Кулӧмдін р.