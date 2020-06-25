Быдӧнлы колӧ донъявны вежсьӧмъяссӧ

Странаса Оланподув серти олам ми, и кутасны овны миян челядь. Россияса президент Владимир Путинлӧн видзӧдлас серти, Конституцияӧ колӧ пыртны вежсьӧмъяс.
Коми Республикаса юралысьлысь удж вӧчысь Владимир Уйба висьталіс Оланподулӧ медся тӧдчана вежсьӧмъяс йылысь:
–Медвойдӧр тайӧ – страналӧн асшӧрлун. Миян Конституцияын лоӧ пасйӧма, мый Россиялысь муяс торйӧдны да мукӧд страналы сетны оз позь. Тайӧ нырвизьын жӧ мӧд колана вежсьӧм – сӧмын Россияса граждана вермасны уджавны государственнӧй должносьтъясын, сӧмын найӧ вермасны бӧрйыны страналысь сӧвман туйвизьяссӧ.
Сідзжӧ Владимир Уйба пасйис, мый Шӧр оланпасын медводдзаысь на лоӧ индӧма: государстволӧн мог – дорйыны семьяӧс, мамӧс, батьӧс, челядьӧс. Семья лоӧ государстволӧн политикаын подулӧн. Выльмӧдӧм Конституцияын государстволы тшӧктӧма содтыны пенсияяс да пособиеяс, видзӧдны, медым йӧзыслы мынтісны овны судзсьымӧнысь ыджыдджык удждон.
–Оз позь, медым уджалысь морт эз вермы асьсӧ вердны-пасьтӧдны, – тӧдчӧдіс республикаӧн веськӧдлысь.
Йӧзлысь дзоньвидзалун бурмӧ-дӧм тшӧтш лоас власьтлӧн кывкутӧм улын. Конституцияӧ веж-сьӧмъясын индӧма: быдӧнлӧн мед вӧлі позянлун шыӧдчыны медицина отсӧгла, да мед бурдӧдісны сійӧс колана ног.
Комилы зэв тӧдчанаӧсь и вӧр-ва дорйӧм йылысь вежсьӧмъяс.
Ас му вӧсна тӧждысьысь войтыр дорйисны вӧр-ванымӧс бокысь вайӧм лӧп-шыбласысь. А ӧні и Кон-ституцияын лоӧ пасйӧма, мый Россияса правительстволы колӧ зільны, медым вӧр-валы лёксӧ абу вӧлі вӧчӧма да йӧзыслы лӧсьыдджыка овсис, – висьталіс Владимир Уйба.
Коронавируса вуджан висьӧм паськалӧм понда гӧлӧсуйтанногсӧ вӧлі вежӧма. Оланподулӧ вежсьӧмъяс вӧсна гӧлӧс позяс сетны июнь 25 лунсянь июль 1 лунӧдз. Коді кутшӧмкӧ помка вӧсна оз вермы волыны участокӧ, сылы позяс корлыны комиссияӧ пырысьясӧс гортас да гӧлӧсуйтны ас оланінас.
Владимир Уйба корис республикаын олысьясӧс, эн пӧ виччысьӧй бӧръя лунӧдзыс, гӧлӧсуйтӧй водзджык.
–Конституцияӧ вежсьӧмъяс вӧсна гӧлӧсуйтӧмыс пырас миян историяӧ. И странаын быд олысьлы быть колӧ висьтавны, кыдзи сійӧ донъялӧ вежсьӧмъяссӧ, – пасйис республикаса юралысьлысь удж вӧчысь.