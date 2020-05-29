Владимир Уйба предложил создать в Коми развитую региональную инфраструктуру для патриотического воспитания молодёжи

Эту тему исполняющий обязанности Главы Республики Коми обсудил 27 мая с общественниками Сысольского района, а на следующий день, 28 мая, – с ректором Ухтинского государственного технического университета Русланом Агинеем.

«Вчера мы были в Сысольском районе. Познакомились с работой патриотического центра «Звезда» и его руководителем Андреем Кичигиным, — рассказал Владимир Уйба. — Он много лет работает с ребятами, у него глаза горят, когда он о них говорит. Андрей Владимирович показал нам свой парк «Патриот», который они сделали своими силами, и высказал пожелание об организации площадки с военной техникой».

По мнению Владимира Уйба, в Коми необходимо создать региональную систему военно-патриотического воспитания молодёжи с развитой инфраструктурой. Партнёром такого проекта могло бы стать Минобороны России.

«Для начала можно организовать такую площадку в Визинге, взять её за основу, затем открыть ещё пару филиалов. К примеру, на базе отдыха УГТУ «Крохаль» можно было бы организовать круглогодичную патриотическую школу. Для Минобороны это тоже может быть интересно, ведь ребята до службы в армии будут получать очень хорошую подготовку», — отметил руководитель республики.

В ходе встречи с Русланом Агинеем рассмотрены также вопросы взаимодействия Правительства Республики Коми с Ухтинским государственным техническим университетом, укрепления материально-технической базы вуза, реализации образовательных проектов.