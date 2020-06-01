Дона ёртъяс! Чолӧмала Коми Республикаысь став зонпосни-томуловсӧ да налысь бать-мамсӧ Челядьӧс доръян войтыркостса лунӧн!

Тайӧ югыд сӧстӧм гажыс бара на казьтыштӧ миянлы, верстьӧлы, мый буретш ми кывкутам быдмысь войтырлӧн шуда челядьдыр вӧсна. Быд ичӧт мортлӧн эм аслас енби, и миянлы колӧ отсавны сійӧс водзӧ сӧвмӧдны. Нимкодь, мый бать-мамлӧн да велӧдысьяслӧн ышӧдӧм-туйдӧмӧн республикаса ныв-зон шедӧдӧны гырысь вермӧмъяс велӧдчӧмын, спортын, творчествоын, пырӧдчӧны наукаӧ да искусствоӧ.

Миян мог – вӧчны челядьӧс бура велӧдӧм, воспитайтӧм да сӧвмӧдӧм могысь став коланасӧ. Та дырйи пыр кутны тӧд вылын, мый олӧмас став бурыс чужӧ семьяын. И та вӧсна талун зэв тӧдчана быд ногыс отсавны челядя семьяяслы.

Зэв ыджыд аттьӧ висьтала бать-мамлы, велӧдысьяслы, ставныслы, кодъяс тӧждысьӧны быдмысь войтыр вӧсна, сетӧны налы зумыд тӧдӧмлун, ышӧдӧны радейтны Чужан мусӧ. Аттьӧ тіянлы томулов дорӧ помасьлытӧм муслунысь.

Дона челядь! Сиа тіянлы да матыссаясыдлы дзоньвидзалун, кыпыда, бура да пӧльзаӧн коллявны гожся каникулнытӧ!

Владимир Уйба,

Коми Республикаса юралысьлысь удж вӧчысь.