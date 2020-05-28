Майыс миянлы зэв тӧдчана да шуда

—Ми воклы, войвывсаыдлы, тулысыд — дыр виччысянатор. Кӧдзыд да кузь тӧв бӧрын ставыс гӧгӧр пондӧ ловзьыны, тырны олан вынӧн. Воссьӧны юяс, быдпӧлӧс лэбачыс локтӧ войвылӧ чужтыны да быдтыны йылӧмсӧ. Лымйыскӧд тшӧтш сылӧ войыс… Лолав, быд лов, ловзьӧдчы, курав шонді да вӧр-ва вынсӧ!

Та понда, кӧнкӧ, майыс миянлы и торъя виччысяна. А та кындзи нӧшта на и торъя тӧдчана да торъя шуда.

Ӧти-кӧ, журналнымлӧн уна бур гижысь ёрт чужис буретш майын. И тайӧ номерын юбилейнысӧ ӧтпырйӧ пасйӧны куимӧн! Май 18 лунӧ — Евгений Валерианович Козлов, май 27 лунӧ — Анжелика Геннадьевна Елфимова, а май 28 лунӧ — Александр Васильевич Шебырев. Татшӧм ногӧн жӧ вайӧ ӧтвылысь ми найӧс и чолӧмалам. И куимнанныс — тулыс кодь югыдӧсь да творчествонас ловзьӧдысьӧсь! — татшӧм кывъясӧн шыӧдчӧ «Войвыв кодзувлӧн» май тӧлысся номерын лыддьысьысь дорӧ журналса шӧр редактор Алексей Полугрудов.

Збыльысь, «Войвыв кодзув» лист бокъясын сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн ми чолӧмалам Евгений Козловӧс, Анжелика Елфимоваӧс да Александр Шебыревӧс. И, дерт, вӧзъям миян бур ёртъяслысь гижӧдъяссӧ.

Ыджыд Победалы сиӧма Елена Козлова ассьыс «Бур юӧр» висьтсӧ, Алексей Попов — «Войся бипур дорын» пьесасӧ.

«…Быд морт олӧмын эмӧсь лоӧмторъяс, кодъяс йиджтысьӧны вежӧрад, кольӧны нэм помӧдзыд, вӧр-зьӧдӧны ловтӧ да пыр казьтылӧны ас йывсьыныс. Уналы, ме думысь, медтӧдчана лоӧмторнас лои Ыджыд война, Айму вӧсна вир кисьтана тыш, кӧні юрнысӧ пуктісны миян лыдтӧм-тшӧттӧм йӧз. Бӧръя войналӧн йӧлӧгаыс кылӧ и менам сьӧлӧмын. Сы пыр мунісны менам пӧль да бать. Кык чож, мам-батьлӧн Ӧльӧксан нима Гуляев да Ульянов ова ӧтка вокъяс, эз воны бӧрсӧ Эжва йывса Дереваннӧй сиктӧ, дас ӧкмыс арӧса зонъясӧн сотчисны войналӧн ыпъялана биын. Буретш тайӧ кык зон йыв-сьыс и петаліс Ыджыд Вермӧмсянь 65 во тыригкежлӧ менам «Дереваннӧйса Ӧльӧксанъяс» очерк. Первойсӧ «Коми му» газетын, сэсся «Войвыв кодзув» да «Арт» журналъясын. Комиӧн и рочӧн. Гижӧдас пасйылі, мый олӧмыд пыр водзӧ восьлалӧ-мунӧ, и ылыстчысь войнаыс дыр на кутас бурдлытӧм дой моз висьны йӧзлӧн сьӧлӧмъясын, казьтывны сійӧ ылі да сьӧкыд кад йывсьыс, виччысьтӧг восьтны уна гусятор. А гусяторйыд сылӧн уна на вӧлӧма, кӧть сы мында во нин лэбзис-муніс…» — тадзи панӧ Александр Ульянов «Альпы гӧраяс дорын…» статьясӧ, кӧні гижысь водзӧ туясьӧ ылі муясын усьӧм коми салдатъяс йылысь.

И сигӧртӧны номерсӧ миян «классикъяслӧн» кык гижӧд: тайӧ Нина Куратовалӧн Победа лун йылысь казьтылӧм да Иван Тороповлӧн «Регыд дас квайт» повесьтысь зэв тӧдчана юкӧн.

Лыддьысьӧй, бурмӧдӧй ловнытӧ!