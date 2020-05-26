В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции

В Кремле не считают, что нужно внести какие-то новые поправки к Конституции в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

На вопрос, считают ли в Кремле, что жизнь диктует новые изменения в Основной закон страны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что нет, не считают.

На предположение, что в обществе могли созреть новые запросы, представитель Кремля пояснил, что «общество — не законстенелая структура, а живой организм, и постоянно вызревают новые запросы, которые, конечно же, все принимают во внимание, которыми все делятся».

Это абсолютно нормальный процесс развития общественной жизни, считает Песков.

Источник: rg.ru