МЕДБУР ПОШТАЛЬОНЛЫ — ВЕЛОСИПЕД

«Коми йöзöдчан керка» юöртö 2020 вося мöд во джын кежлö гижöдчан акция йылысь. Та пöрйö козинъяс кутам пудъявны ог сöмын газет-журнал вылö гижöдчысьяс, но тшöтш и поштальонъяс пöвстын — медся водзмöстчысьлы вичмас велосипед. Татöтшсяма акция нуöдöмыс лои нин миян холдинглöн традицияöн.

Кольöм во медшöр козин вичмис юркарысь Александр Патовлы, буретш сылöн дача вылас и сюри местаыс колана козинлы. Арнас лыддьысьысьяс пöвстын пудъялiм «ЛОК ТАТЧӦ» коллекцияысь 16 приз, а тшöтш и ыджыд фоторамка. Öнi медшöр козин — «TOYS» компаниясянь «Мечта» велосипед — кутам пудъявны поштальонъяс пöвстын. Ӧд, кыдзи тшöкыда казялан, буретш налöн водзмöстчöмöн и артмö гижöдны лыддьысьысьöс газет-журнал вылö. — Вит во сайын велосипедтö ми пудъявлiм нин, сэки шудыс уси Кöрткерöс районса Ыджыдвиддзысь поштальон Антонина Поповалы. Ми дасьтам конкурс серти колана положение да ыстам Россияса Пошталöн став Коми юкöнас, — висьталö «Коми йöзöдчан керкаöн» веськöдлысь Инесса Орёл.

А Россияса Пошталöн Коми УФПС-öн веськöдлысь Виталий Осипов тöдчöдiс, мый татшöмсяма конкурс-акцияыс кыпöдö уджалан ру: -Ми пыр дасьöсь öтув уджавны-отсасьны. Сиктса поштальонлы веслосипедыд — медбур козин. Мед вермас медся водзмöстчысьыс да медтэрыбыс! Лыддьысьысьяс пöвстын лоö пудъялöма «ЛОК ТАТЧӦ» коллекцияысь да миян партнёръяссянь козинъяс.

— Кыдзи и кольöм во, козинъяссö кутам пудъявны торъя газет-журнал пöвстын, — тöдчöдö Инесса Орёл. — Шуам, «Коми му» газет вылö гижöдчысьяс пöвстын — öти козин чукöр, «Войвыв кодзув» журнал вылö — мöд и с.в. Ми бура гöгöрвоам и сiйö, мый тайö акцияыс здукöн оз кыпöд миянлысь тиражъяснымöс, но öд козинтö босьтны быдöнлы пыр нимкодь овлö. Поштальонъяс пöвстын конкурс йылысь ставсö лоö пасйöма торъя положениеын, а гижöдчысьяслы акцияö пырöдчöм могысь колö сöмын ыстыны 2020 вося июнь 25-ӧд лунӧдз квитанциялысь фото либö скан тайö электроннöй адрес вылö: komi-kerka@ya.ru. «Гижöдчöмысь — козин» акция серти кывкöртöд лоö вöчöма тавося июнь помын