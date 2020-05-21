Йöзлы бур вöчöмöн

Людмила Григорьевна Кузнецова томиник нывкаöн на локтiс уджавны Шöръяг посёлокö. Медводз прöйдитiс танi практика, тайö вöлi 1992 вося март тöлысьö, а гожöмнас диплом босьтöм бöрын бергöдчис татчö век кежлö нин.

Людмила Григорьевна пошта вылын уджалö 28-öд во нин. Уна вежсьöм лоис сэнi тайö воясас. Водзтi ань вöлi связь отделениеын начальникöн, сэсся чинтiсны сэнi

уджалысьсö да, лоис поштальонöн. Дерт жö, чинтiсны и удждон. Но та вылö видзöдтöг Людмила Григорьевна сьöлöмсяньыс вöчö ассьыс удж. Тöлын кöть гожöмын, зэрö кöть лымъялö, век, видзöдан да, кытчöкö тэрмасьö-котöртö бокас поштальон сумкаöн.

Сылöн дöзьöр улын Шöръяг посёлок да Джеджим грезд, на костын сизим верст. Джеджимö ветлö кор подöн, кор велосипедöн. Разöдö газет-журнал, олöма йöзлы гортöдзыс вайö пенсия, и век ас кадö тайöс вöчö, эз на вöвлы, мед коркö да сёрмис. Содтöд на, волiгмозыс отсалö кодлыкö мыйкö пошта пыр мöдöдны, биысь либö телефонысь вештысьны. Медым унджыкöн судзöдасны газет-журнал, бланокъяссö вайö кодлы гортöдзыс, кодлы удж вылас, сэсся став колана пасйöдсö вöчöм бöрын квитанциясö ачыс жö быдöнлы ки вылас сетö.

Таысь кындзи пошта вылын вузасьö быдсяма тöварнас. Ичöтик сикт-посёлокад олöма йöзлы тайö зэв на и кивыв. Кодсюрö пенсия босьтöм бöрас сэнi жö и ньöбасьöны.

Людмила Григорьевна торъялö аслас зiльлунöн оз сöмын уджаланiнас, но и гортас сiйö зэв бур кöзяйка, гöгöр сылöн дзим-дзурк. Любö пыравны сы ордö, синмыд радлö, кор аддзан, кутшöм бура ставсö мичмöдöма-баситöма. А йöрыс кутшöм гажа! Мыйыс сöмын оз быдмы сэнi!..

Ас кодьыс жö уджач да шань и верöсыс Руслан Александрович Кузнецов, кодi быд ногыс отсасьö гöтырыслы. Гозъялöн кык ныв, бать-мам кодьыс жö уджачöсь да тöлкаöсь. Кыкнанныс помалiсны школасö став предмет кузяыс «5» вылö. Ыджыдджыкыс, Юлия, лоис велöдысьöн да уджалö нин, а ичöтджыкыс, Муза, велöдчö медколледжын, зачёткаас сöмын «пятьяс» жö.

Уна на бур кыв позьö висьтавны Людмила Григорьевна йылысь. Сiдз, сiйö некодлы некор эз шулы ни öти лёк кыв, некод вылö эз лэптыв гöлöссö, быдöнкöд мелi cёрниа, чужöм вылас нюма. Пыр дась мыйöнкö да отсыштны. И асьсö сiйöс сиктсаяс пыдди пуктöны, пыр нимкодьпырысь вочаалöны.

Окота сины тайö авъя да шань аньыслы олöмас быд бурсö, медым и водзö вöлi сылöн крепыд дзоньвидзалун, медым став дум-кöсйöмыс збыльмис, и челядьыслöн олöмас медым ставыс ладмис…

Тамара Напалкова.

Джеджим грезд, Кулöмдiн р.