75 во коли Ыджыд война помасьӧмсянь. И ӧні унаӧн ас ногыс донъялӧны Вермӧмсӧ. Кодкӧ ошкӧ сӧветскӧй салдатъясӧс тшӧтш и мукӧд государствоысь вӧрӧгӧс вӧтлӧмысь, а кодкӧ и видӧ нырнымӧс кытчӧ оз ков сюйӧмысь. А миян салдатлӧн сэки вӧлі сӧмын ӧти мог – вӧтлыны вӧрӧгӧс веськыда Берлинӧдз, кысянь сiйӧ воис.
А кутшӧм нимкодь вӧлi 1945 вося май 9 луныс! Быдласянь кыліс «Победа! Победа!». Нывбабаяс, челядь, олӧма йӧз – ставныс бӧрдісны. Эскисны, ловйӧн кольысьяс воасны гортӧ. Кымын во, мыйта лун кыссис тайӧ пеж войнаыс. Мыйта узьтӧм вой коли прӧстӧй салдатлӧн окопын, госпитальын. Тшыг нисьӧ пӧт олӧм пыкисны и тылӧ кольӧмаяс, и фронтвывсаяс.
Миян Одыб сиктысь фронт вылӧ мунiс 550 гӧгӧр морт. Уна семьяысь кык-куимӧн, а кутшӧмсюрӧысь и нёль-ӧ-вит мортӧн. Джынсьыс унджыкыс война вылысь эз бергӧдчыны. Фронтӧвикъясысь талун некод нин абу ловъя. Медбӧръяӧн таладор югыдсӧ эновтіс Иван Кондратьевич Иванов.
Воддза во сиктса клуб дорын вежисны важмӧм нин обелиск. Ёна водзмӧстчӧ усьӧмаясӧс казьтылан пас выльмӧдӧмын сиктса юралысь Нина Степановна Изъюрова: гижӧ грантъяс, медым вичмӧ-дӧм сьӧм вылас позис мыйкӧ вежны. И со таво лои лӧсьӧ-дӧма «Паметь стен». Сэнi йӧзӧдӧма война вылӧ вет-лысьяслысь снимокъяс да ним-вич-ов.
Корсьысян уджӧ ыджыд пай пуктӧны библиотекаын зільысьяс Лариса Юрьевна Жижева да Татьяна Юрьевна Михайлова. Налы отсасьӧ, ветлӧдлӧ-юасьӧ Людмила Евгеньевна Подорова. Тайӧ колана уджас водзмӧстчӧ и Ӧзын грездса том морт Дмитрий Анатольевич Михайлов: корсьысьӧ архивысь, юасьӧ усьӧмалӧн рӧдвужлысь. Тайӧ войтырыс збыльысь патриотъяс, оз виччысьны сьӧм, ас окота сертиыс вӧчӧны йӧзлы колана уджсӧ. Кӧсйӧны, медым сиктсаяс тӧдicны да казь-тылiсны Айму вӧсна Ыджыд тышын Победа дорысьясӧс.
Аттьӧ салдатъяслы миянлы шуда да лада олӧм козьналӧмысь! Аттьӧ тiянлы, пыдди пуктана водзмӧстчысьяс, на йылысь паметьсӧ видзӧмысь! Муӧдз копыр Одыб сиктса став олыссянь!
Галина Ногтева.
Кӧрткерӧс р.