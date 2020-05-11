Действие всех ограничительных мер режима повышенной готовности в Республике Коми продлеваются до 24 часов 14 мая

Такое решение принято сегодня на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса. Заседание провёл врио Главы Республики Коми Владимир Уйба.

В самое ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности». Документ будет опубликован сегодня на официальном интернет–портале Республики Коми в разделе «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации».

Таким образом, на территории региона продолжает действовать режим домашней самоизоляции.

«В соответствии с Указом Президента России нерабочие дни у нас закончились. То есть работники предприятий и организаций, чья деятельность не приостановлена в рамках введённых в республике ограничительных мер, завтра выходят на работу. Что касается ограничительных мер, то до 14 мая мы продолжаем следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений, но при условии, что за эти пару дней у нас эта ситуация не ухудшится. А для этого необходимо строго соблюдать все введённые меры, в том числе режим домашней самоизоляции и санитарных правил безопасности», — подчеркнул Владимир Уйба.