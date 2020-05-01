Айму вӧсна Ыджыд тышса пыдди пуктана ветеранъяс да тылын уджалысьяс! Коми Республикаын пыдди пуктана олысьяс! Ыджыд Вермӧмсянь 75 во тырӧмсӧ ми пасъям сьӧкыд кадӧ, но нинӧм оз вермы чинтыны Победа лунлысь тӧдчанлунсӧ.
Война воясӧ Победасӧ виччысисны окопъясын да землянкаясын, вӧрӧгкӧд тышкасьысь каръясын да сиктъясын, странаса быд пельӧсын. Виччысисны тышъясысь да кузь туйясысь мудзӧм салдатъяс, тылын сьӧкыд удж бертысь нывбабаяс, олӧма йӧз да челядь.
1945 вося май 9 луныс нимӧдiс найӧс, кодъяс асланыс подвигӧн да повтӧмлунӧн шедӧдiсны вир кисьтана войнаын Вермӧмсӧ да козьналiсны ставнымлы сӧстӧм енэжа олӧм.
Коми Республикаысь фронт вылӧ мунiс 170 сюрс гӧгӧр морт. Найӧ тышкасисны Ленинград дорса нюръясын да Брянск гӧгӧрса вӧръясын, Мурманскса мылькъяс вылын да Вой саридзын, дорйисны Москва, Сталинград, босьтiсны Берлин.
Коми Республикаса Паметь небӧгын юӧр серти, 53 сюрс гӧгӧр салдат да офицер усисны тышъясын да кувсисны ранаясысь, 23 сюрсысь унджыкӧн вошисны некутшӧм юӧртӧг. Нӧшта ветымын сюрс морт йылысь ми нинӧм на ог тӧдӧй.
Ассьыныс матыссаяссӧ, донаяссӧ да мусаяссӧ эз вермыны виччысьны мамъяс да батьяс, гӧтыръяс да ныв-пиян, кодъяслы тылын эз жӧ вӧв кокни. Ставнас страна олiс сэки ӧти дум-кӧсйӧмӧн – шедӧдны Победа!
Миянлы, ӧнiя кадӧ олысьяслы, Победа лунӧ окота пӧся аттьӧавны фронтӧвикъясӧс да тылын уджалысьясӧс, концлагеръясӧ веськавлӧмаясӧс, кытшӧ босьтӧм Ленинградын олысьясӧс, войнадырся челядьӧс – быдӧнӧс, кодi вуджис биа вояссӧ. Аттьӧ подвигсьыныд да ыджыд сьӧлӧмсьыныд, Чужан мунытӧ пӧся радейтӧмысь! Дзоньвидзалун да кузь нэм тiянлы!
Некор ог вунӧдӧй, пыр кутам нимӧдны подвигсӧ Великӧй Отечественнӧй войнаса тӧдса и тӧдтӧм геройяслысь, кодъяс козьналiсны миянлы тайӧ шуда лунсӧ.
Ыджыд Вермӧмлы сиӧм праздникӧн! Победа лунӧн!
Владимир Уйба,
Коми Республикаса юралысьлысь удж вӧчысь.