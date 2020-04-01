Зримые итоги апреля: Уйба не дал коронавирусу распространиться по Коми

Республика Коми переместилась со 2 на 23 место среди регионов России по числу заболевших коронавирусом.

Напомним, на момент назначения врио Главы Коми Владимира Уйба регион был самым инфицированным регионом России после Москвы. Новый руководитель региона назвал борьбу с эпидемией своей главной задачей на ближайшее время.

«Мы укрепляем систему здравоохранения республики, увеличиваем число резервных коек, чтобы быть готовыми к любому развитию событий», — заявил Владимир Уйба.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу врио главы республики:

«Если мы ранее упоминали Республику Коми, которая недостаточно быстро меняется, сегодня мы можем констатировать, что коечный фонд в Республике Коми мобилизовался, обеспечение кислородом соответствует нормам», — заявлял в ходе заседания министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Что сделано:

— По инициативе Владимира Уйба Госсовет республики принял блок социально–экономических мер по выведению Коми из экономического кризиса.

— С 28 марта в Коми действуют ограничительные мероприятия, для всех жителей введён режим самоизоляции.

— В городах и районах проводят дезинфекции подъездов, улиц, общественных пространств, автобусных остановок.

— Лабораторная диагностика коронавируса в республике проводится на базе четырех лабораторий: 3 — в Сыктывкаре, 1 — в Воркуте.

— Развёрнуто 1026 коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 653 койки с подачей кислорода без аппарата искусственной вентиляции лёгких, 73 койки с аппаратами ИВЛ.

— В Сыктывкаре готовится к открытию подразделение на 100 резервных коек для больных COVID–19.