Вöлöма на таладоръюгыдас коронавирустöм пельöс. Пельöс, кöнi и енэжыс вылынджык, и лымйыс еджыдджык, и сынöдыс югыдджык.

Став лолöн радейта тайö пельöссö. Дась волыны сэтчö и мöдысь, и коймöдысь, и комынöдысь…

Гашкö, карса патераын диван вылын куйлысь шуас Сабля из вылö ветлöмсö экстримöн, а ме эськö пасйи сiйöс öти кывйöн – комфорт.

Лöсьыд вöлi сэнi меным да. Лöсьыд, бур ёртъяс чукöртчисны да. Лым чомйын узьмöдчöмыс тшöтш жö зэв лöсьыд.

Лöсьыд поводдясьыс. Стöчджыка кö – абу поводдя, а, луннас сизимысь вежсьö да, поводдяяс. Со сöмын на енэжыс лöз вöлi, а со веськыдвывсянь лымъя турöб нин гартчöмöн кыпöдчö.

Öдöн люкасьö вöрторйö, но оз надзмы, водзö лэбö пуяс косттi. Здук мысти бара мыйкö вежсьö, и енэжыс лымйыс кодь жö дзик еджыд лоö. Ниаясыс сьöд мыгöръясöн сулалöны.

Кыпöдчам из вылö. Другысьöн ниаясыс вошöны. А сэсся и кырт-скалаыс саймовтчö. Колö исковтны, кöть эськö еджыд руас нинöм оз тыдав, и тöлыс кок йывсьыд уськöдö.

А мичыс! Синмыд радлö! Киыд ачыс фотоаппаратлань нюжöдчö. Сэтшöм окота куньны синтö, медым некор тайö здукыс вежöрсьыд эз вушйы. Кöсъя, кöсъя дырджык любуйтчыны тайö мичнас!..

А сэсся… А сэсся кыдзкö другöн ставыс помасьö. А лоö – коронавирус йылысь юöр бöрся юöр да гортын койтöм…

Людмила Игушева.

Снимокъясыс авторлöн.