Олам Комиын, сьылам комиӧн…

Мусир перйысьяслӧн грант весьтӧ сьӧма отсӧгӧн Изьва районса Сизябысь зонпоснилӧн лоӧма позянлун петкӧдчыны праздник-гажъяс вылын мичасьыс-мича коми национальнӧй паськӧмӧн.
Кыдзи висьталіс тайӧ сиктас 10-ӧд номера детсадйӧн веськӧдлысь Любовь Вокуева, налысь учреждениесӧ шуӧмаӧсь «ЛУКОЙЛ» компаниялӧн социальнӧй да культурнӧй проектъяслы сиӧм дас витӧд конкурсын «Духовносьт да культура» нимпасын вермысьӧн. А петкӧдчӧмаӧсь сэні ас войтырлысь культура да традиция видзӧм кузя проектӧн.
–Ми некымын во нин тӧдмӧдам челядьӧс коми войтырлӧн историяӧн, культураӧн, нэмӧвӧйся озыр традицияясӧн, – висьталіс Любовь Вокуева. – Дзолюкъяскӧд уджын тайӧ зэв тӧдчана. Мусир перйысьяслӧн грант весьтӧ ми ньӧбим челядьлы вужвойтырлысь национальнӧй паськӧм: нывкаяслы дӧрӧм-сосъяс да сарапанъяс, а зонкаяслы – сувтса юрйыла да вӧня дӧрӧмъяс.
Детсадйӧн веськӧдлысьлӧн висьталӧм серти, водзті Коми мулӧн историялы, культуралы да традицияяслы сиӧм быдсикас гаж дырйиыс челядьлы петкӧдчывнысӧ бать-мамыс асьныс вурлӧмаӧсь паськӧмсӧ, коді кыдзи да мыйысь сяммывлӧма. Сэсся детсадйын дзолюкъясӧс музыкаӧ велӧдысь Надежда Чупровалӧн водзмӧстчӧмӧн шуӧмаӧсь пырӧдчыны «ЛУКОЙЛ» компаниялӧн социальнӧй да культурнӧй проектъяслы сиӧм конкурсӧ, медым судзӧдны челядьлы збыльысь бур да мича национальнӧй костюмъяс вурӧдӧм вылӧ сьӧм. И налӧн зільӧмыс абу весьшӧрӧ лоӧма.
–Выль вӧччан паськӧмӧн челядь петкӧдчисны нин Изьва районын «Олам Комиын, сёрнитам комиӧн» конкурсын. Ӧні накӧд дасьтысям гажӧдны Сизяб сиктын олысьясӧс культура керкаын кыпыд концерт дырйи. А гожӧмнас миян дзолюкъяс, дерт жӧ, сьыласны-йӧктасны изьватаслӧн паськыда нималана «Луд» праздник вылын. Тайӧ гаж дырйиыс челядь сідзжӧ лыддясны коми кывбуръяс, пырӧдчасны важся йӧзкостса ворсӧмъясӧ, – окотапырысь водзӧ висьталіс Любовь Вокуева.
–Коми войтырлӧн нэмӧвӧйся традиция-обрядыс да культураыс воссьӧ шылад-сьыланкыв, мойд, йӧктӧм-ворсӧм пыр, – аслас мӧвпъясӧн тшӧтш юксис детсадйын зонпосниӧс музыкаӧ велӧдысь Надежда Чупрова. – Миян дзолюкъяс, быдмасны да, став тайӧ озырлунсӧ козьналасны асланыс нин челядьлы.
Детсадйын урокъяс вылын Надежда Чупрова, сылӧн висьталӧм серти, вӧдитчӧ оз сӧмын коми гижысьяслӧн да композиторъяслӧн кывбур-сьыланкывйӧн. Корсюрӧ сійӧ ачыс комиӧдӧ роч кывбуръяс да гижӧ налы шылад. А радейтана педагог вылас видзӧдӧмӧн и зонпосни окотапырысь босьтчӧны тэчны кывбуръяс.
–Комиӧн, дерт, чужан кывйыс налы муса да, и тайӧс найӧ бура гӧгӧрвоӧны, – нимкодьпырысь кывкӧрталіс Надежда Чупрова.
Снимокыс ӧтуввезйысь.