Олӧма йӧзлы отсӧгыс лоас

Россия Федерацияса Оланподулӧ пыртӧм вежсьӧмъясыс сетасны позянлун тӧдчымӧн бурмӧдны пенсия да быдсикас социальнӧй пособие арталан-мынтанногсӧ. И тайӧ, кыдз висьталiс Коми Республикаысь войнаса, уджвывса, Вооружённӧй вынъясса да право доръян тэчасса ветеранъяслӧн сӧветӧн веськӧдлысь Людмила Жукова, кыпӧдас ёна вылысджык тшупӧдӧ странаын социальнӧй гарантияясӧн могмӧдан тэчассӧ ставнас.

Торйӧн кӧ, вежсьӧмъяс шуӧма пыртны медшӧр оланпаслӧн 75-ӧд статьяӧ. На серти государство мӧдас индексируйтны олӧма йӧзлы пенсиясӧ вонас этша вылӧ ӧтчыд. Таысь ӧтдор, шуӧма странаын олысьясӧс социальнӧя страхуйтны, судзсьытӧма олысьяслы социальнӧй отсӧг вичмӧдны, быдсикас пособиесӧ да кокньӧдсӧ тшӧтш индексируйтны.

–Пенсионеръяс нимсянь кӧсъя висьтавны ыджыд аттьӧ сыысь, мый пенсия кутасны индексируйтны вонас этша вылӧ ӧтчыд. Ыджыд арлыда йӧзлы тайӧ зэв тӧдчана. Окота, медым индексируйтiсны пенсиясӧ и уджалысь на олӧма войтырлы. Ӧд кодсюрӧлы быть лоӧ уджавны, мед семьяыслы отсавны. А кодӧскӧ, кыдз ыджыд опыта бур специалистӧс, корӧны водзӧ наставникавны том йӧзлы. И татшӧмъясыслы колӧ жӧ государствосянь отсӧгыс. Сэк жӧ социальнӧй пособиенас вӧдитчӧны зэв унаӧн. Найӧ асланыс уна вося зiль уджӧн нажӧвитiсны кокньӧдъяссӧ, и Оланподулын та йылысь пасйӧдыс лоас налы сiдз шусяна гарантияӧн, мый государствосянь социальнӧй отсӧгыс и водзӧ кутас вичмыны, – юксис аслас видзӧдласӧн Людмила Жукова.