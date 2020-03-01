Быд серын – олӧмысь пас

Москваын финн-йӧгра войтырлӧн культура лунӧ петкӧдчисны и «Коми землячествоын» зільысь-водзмӧстчысьяс.
Сідз, найӧ нуӧдісны Эжваса роспись серти мастер-класс. Быдӧн, коді кӧсйис, вермис вӧчны шондіа серпас. Шондіа – ӧд гажыс вӧлі Йӧввыв вежонӧ, кор весиг пӧжалӧм блиныд шонді кодь жӧ пӧсь да югыд.
Эжваса росписьын шондіыс тшӧкыда жӧ паныдасьлӧ, серпасавлӧны сійӧс и печканъяс вылӧ.
Тайӧ сэтшӧма кажитчӧма йӧзыслы, мый мастер-класс нуӧдысьяслӧн лолыштнысӧ прӧст кадыс эз вӧв: ставӧн кӧсйисны серпасавны некымын орнамент.
Пасйисны на, быд серын пӧ тыдовтчӧ олӧм вылӧ видзӧдлас. Абу пӧ тай весьшӧрӧ Василий Кандинскийыд коми-зыряналӧн нэмӧвӧйся культура вылӧ подуласьӧм серпасъяснас мир пасьта нимавны кутӧма.
Посни челядь жӧ уна рӧмӧн мичмӧдалісны коми небӧг-раскраскаяс.
Концертын комиӧн сьыліс Ирина Косолапова, кывбуръяс лыддисны 7-ӧд классын велӧдчысь Арина Габова да Россияса народнӧй артист Николай Мальцев. Николай Капитонович тӧдмӧдіс москвасаӧс Иван Алексеевич Куратовлӧн творчествоӧн. А 2-ӧд классын велӧдчысь Таисия Козлова лыддис коми мойдъяс.
Ас пайысь ми, «Коми землячествоысь» войтыр, матісяньджык тӧдмасим рӧдвуж финн-йӧгралӧн озыр культураӧн.
Людмила Великорода.