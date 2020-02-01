Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

previous arrow
next arrow
Slider

Коми мулӧн чужӧмбан

йöзöдöма

Тадзи шусьӧ «Коми му» газетын медводдза лист бокын выльӧн восьтӧм рубрика. Талунъя номерын ми йӧзӧдім нин тайӧ ним улас Владимир Шомысовлысь медводдза гижӧд-пасйӧд. А водзӧ вылӧ вӧзъям вӧчны тайӧс тшӧтш и тіянлы, дона лыддьысьысьяс.

Ми кӧсъям, медым «Коми му» газетлӧн чужӧмбаныс вӧлі синмӧ шыбитчана, мича да аслыспӧлӧс. Медым медводдза лист бокын лыддьысьысь тӧдмасис республика пасьталаын, тшӧтш и тані чужлӧм-уджавлӧм, но талун мӧд регионын олысь аслыспӧлӧс войтыркӧд, кодъяс быдлунъя удж-водзмӧстчӧмнас ышӧдӧны мукӧдӧс нырччыны водзӧ, шедӧдны вермӧмъяс, вӧчны мыйкӧ коланаӧс, сьӧлӧм-лов бурмӧданаӧс. Окота эськӧ аддзыны газет чужӧмбанысь и миян войвыв мулысь шемӧсмӧдана мичаинъяс, вӧр-ва, а сідзжӧ чужанінын быдлунъя олӧмысь серпасъяс, татчӧс войтырлысь удж-ноксӧ.

И сідз, мый ми тіянсянь виччысям? Дерт, медвойдӧр бур снимокъяс да сійӧс гӧгӧрвоӧдана неыджыд гижӧд. Шуам, снимайтін-ныд кӧ кодӧскӧ, быть пасйӧй, коді тайӧ, кутшӧм кар-сиктысь, кӧні олӧ-вылӧ-уджалӧ да мыйӧн сибӧдӧ ас дорас. Вӧр-ва серпас кӧ вӧзъянныд, пасйыштӧй, кӧні татшӧм мичлуныс воссьӧ, кыдзи шусьӧ тайӧ иныс, мыйӧн нималӧ-торъялӧ да с.в. А олӧмысь быдлунъя тӧжд-нок петкӧдлігӧн казьтыштӧй, корджык да кыдзи бергӧдӧны тайӧ уджсӧ.

Уджъястӧ ыстӧй smi-komimu@mail электроннӧй пошта пыр. Редакцияӧ воӧм снимок-гижӧдъясысь медбуръяссӧ быть йӧзӧдам газетлӧн медводдза лист бокын.

Таысь кындзи, йӧзӧдам и Айму вӧсна Ыджыд тышын Вермӧмсянь 75 во тырӧмлы сиӧм очеркъяслысь конкурс. Виччысям тіянсянь Вермӧмӧ пай пуктысьяс йылысь гижӧдъяс – ветеранъяс, тылын уджалысьяс, война кадся челядь йылысь очеркъяс. Казьтылӧй усьӧмаясӧс, кув-сьӧмаясӧс, ловъяясӧс – ставнысӧ, кодъяс дорисны миянлысь шуда олӧм.
Гижӧд-снимок позьӧ ыстыны smi-komimu@mail электроннӧй адресӧ, «Россияса пошта» пыр: Сыктывкар, Карл Маркс уличаса 229-ӧд номера керка, «Коми му» газет редакцияӧ, либӧ вайны юркарын Печать керкаса 415-ӧд либӧ 421-ӧд жырйӧ.

Елена ПЛЕТЦЕР

Коми мулӧн чужӧмбан

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмӧяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

Пролистать наверх