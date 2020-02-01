Коми мулӧн чужӧмбан

Тадзи шусьӧ «Коми му» газетын медводдза лист бокын выльӧн восьтӧм рубрика. Талунъя номерын ми йӧзӧдім нин тайӧ ним улас Владимир Шомысовлысь медводдза гижӧд-пасйӧд. А водзӧ вылӧ вӧзъям вӧчны тайӧс тшӧтш и тіянлы, дона лыддьысьысьяс.

Ми кӧсъям, медым «Коми му» газетлӧн чужӧмбаныс вӧлі синмӧ шыбитчана, мича да аслыспӧлӧс. Медым медводдза лист бокын лыддьысьысь тӧдмасис республика пасьталаын, тшӧтш и тані чужлӧм-уджавлӧм, но талун мӧд регионын олысь аслыспӧлӧс войтыркӧд, кодъяс быдлунъя удж-водзмӧстчӧмнас ышӧдӧны мукӧдӧс нырччыны водзӧ, шедӧдны вермӧмъяс, вӧчны мыйкӧ коланаӧс, сьӧлӧм-лов бурмӧданаӧс. Окота эськӧ аддзыны газет чужӧмбанысь и миян войвыв мулысь шемӧсмӧдана мичаинъяс, вӧр-ва, а сідзжӧ чужанінын быдлунъя олӧмысь серпасъяс, татчӧс войтырлысь удж-ноксӧ.

И сідз, мый ми тіянсянь виччысям? Дерт, медвойдӧр бур снимокъяс да сійӧс гӧгӧрвоӧдана неыджыд гижӧд. Шуам, снимайтін-ныд кӧ кодӧскӧ, быть пасйӧй, коді тайӧ, кутшӧм кар-сиктысь, кӧні олӧ-вылӧ-уджалӧ да мыйӧн сибӧдӧ ас дорас. Вӧр-ва серпас кӧ вӧзъянныд, пасйыштӧй, кӧні татшӧм мичлуныс воссьӧ, кыдзи шусьӧ тайӧ иныс, мыйӧн нималӧ-торъялӧ да с.в. А олӧмысь быдлунъя тӧжд-нок петкӧдлігӧн казьтыштӧй, корджык да кыдзи бергӧдӧны тайӧ уджсӧ.

Уджъястӧ ыстӧй smi-komimu@mail электроннӧй пошта пыр. Редакцияӧ воӧм снимок-гижӧдъясысь медбуръяссӧ быть йӧзӧдам газетлӧн медводдза лист бокын.

Таысь кындзи, йӧзӧдам и Айму вӧсна Ыджыд тышын Вермӧмсянь 75 во тырӧмлы сиӧм очеркъяслысь конкурс. Виччысям тіянсянь Вермӧмӧ пай пуктысьяс йылысь гижӧдъяс – ветеранъяс, тылын уджалысьяс, война кадся челядь йылысь очеркъяс. Казьтылӧй усьӧмаясӧс, кув-сьӧмаясӧс, ловъяясӧс – ставнысӧ, кодъяс дорисны миянлысь шуда олӧм.

Гижӧд-снимок позьӧ ыстыны smi-komimu@mail электроннӧй адресӧ, «Россияса пошта» пыр: Сыктывкар, Карл Маркс уличаса 229-ӧд номера керка, «Коми му» газет редакцияӧ, либӧ вайны юркарын Печать керкаса 415-ӧд либӧ 421-ӧд жырйӧ.

Елена ПЛЕТЦЕР