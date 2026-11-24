Здоровье пищеварительной системы во многом зависит от нашего образа жизни. Нерациональное питание, нерегулярный режим, недостаток физической активности и другие повседневные привычки могут постепенно сказываться на самочувствии.

При этом забота о желудочно-кишечном тракте не требует сложных решений — важно прислушиваться к своему организму, придерживаться сбалансированного питания и не откладывать визит к врачу, если что-то беспокоит.

Листайте карточки и узнайте, почему здоровье пищеварительной системы заслуживает внимания и какие простые шаги помогут поддерживать его каждый день.

Питайтесь разнообразно, заботьтесь о себе и будьте здоровы!

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* ⁣Ответственное отношение к своему здоровью соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».