Ноябрь 21 лунӧ Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театр петкӧдлас нималана коми драматург Виктор Савинлы сиӧм «Югыд кодзув» спектакль.

Таво буретш тайӧ лунас Виктор Алексеевичлӧн чужӧмсянь тырӧ 138 во. Енбиа коми морт лоис и коми драматургиялы, и журналистикалы, и ставнас коми культуралы подув пуктысьӧн, но веськаліс НКВД изки костӧ.

Нёбдінса Виттор гижис комынысь унджык пьеса, но на лыдысь эз ставыс коль миянлы, кӧть и шулісны сэки шедеврӧн. «Райын» да «Инасьтӧм лов», «Шонді петігӧн дзоридз косьмис» пьесаяс, кодъясӧс театр босьтіс спектакль подулас, Россияса литература туялысьяс пуктісны мирса классика тшупӧдӧ.

Спектакльын гӧрддзасьӧма и тешыс, и шогыс. Виктор Савинлӧн Рай – сылӧн творчество, Ад – тайӧ творчествосьыс да ас йӧзсӧ радейтӧмысь сійӧс весьшӧрӧ мыждӧм.

Сцена вылын и ачыс Виктор Савин (ворсӧ Александр Ветошкин), и сылӧн пьесаысь геройяс, на лыдын и медся нималанаыс – Сюзь Матвей (ворсӧ Александр Канев).

Колӧ пасйыны, Александр Ветошкин зэв стӧча петкӧдлӧ Виктор Савинӧс, сылысь коми литература, культура да театр вӧсна майшасьӧмсӧ, мӧвпъяссӧ, творчествоын зільӧмсӧ. И Александр Канев бура ворсӧ Сюзь Матвейӧс. Позьӧ шуны, Матвей тані ачыс Савин, кутшӧмӧн сійӧ вӧлі олігас репрессияӧдз.

Спектакльын видзӧдысь веськавлӧ и мӧдаръюгыдас, кӧні бара жӧ мыччысьӧ енбиа драматурглӧн творчествоыс.

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Кыдзи пасйисны театрын, спектакльсӧ интереснӧ видзӧдны и гижысьлысь творчество тӧдысьлы, и сылы, коді мыйлакӧ ӧнӧдз абу лыддьывлӧма Виктор Савинлысь пьесаяссӧ, сьыланкывъяссӧ, кывбуръяссӧ.

Зэв вына спектакль помыс, кор сцена вылӧ вылісянь гылалӧны куш листъяс, да Виктор Савин шуӧ: «Тайӧ абу лым… Тайӧ менам гижтӧм кывбуръяс, менам гижтӧм пьесаяс, менам гижтӧм сьыланкывъяс…».

Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина Макарова.

Снимокъясыс ӧтуввезйысь.