Антимикробные препараты помогают справляться с инфекциями, но их эффективность не безгранична. При неправильном или бесконтрольном применении микроорганизмы могут становиться устойчивыми к лекарствам. В результате инфекции лечить всё сложнее, а привычные препараты могут перестать помогать.

Сохранение эффективности лекарств — общая задача медицинских специалистов и каждого из нас. Ответственное отношение к лечению сегодня помогает защитить здоровье не только своё, но и окружающих.

Листайте карточки, чтобы разобраться, почему возникает устойчивость к противомикробным препаратам и какие действия помогут снизить этот риск.

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* ⁣Ответственное отношение к своему здоровью соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».