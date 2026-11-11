Неделя борьбы с диабетом

Сахарный диабет — заболевание, которое может долгое время развиваться незаметно. При этом своевременное выявление и правильное отношение к своему здоровью помогают контролировать болезнь, снижать риск осложнений и сохранять качество жизни.

Особенно важно не игнорировать сигналы собственного организма и помнить, что во многих случаях риск развития диабета 2-го типа можно снизить благодаря здоровым привычкам.

Листайте карточки, чтобы узнать больше о диабете, понять, когда стоит обратить внимание на своё самочувствие и почему профилактика играет такую важную роль.

Заботьтесь о себе, не откладывайте профилактику и будьте здоровы!