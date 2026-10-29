«Би кинь» да «Йӧлӧга» – медбурӧсь

Октябрын Россияса челядьлы библиотекаын пасйисны тавося «Волшебное слово» ставроссияса XII конкурсын вермысьясӧс. Челядьлы журналистикаын да периодикаын тайӧ медся тӧдчана конкурсъясысь ӧти.

Уджтассӧ збыльмӧдӧны печать юкӧнса предприятие котыр да Россияса лыдпаса йитӧд сӧвмӧдан да юӧр сетан министерство.

Таво конкурсас пырӧдчис Россияса да Белоруссияса 26 карысь 115 петас – мукӧд во серти медся уна. Уджъяс воисны Калининградсянь Якутскӧдз, Сыктывкарсянь да Кировсянь Ростов-на-Донуӧдз, Челябинскӧдз, Пензаӧдз, Новосибирскӧдз, Красноярскӧдз да Феодосияӧдз. Конкурсӧ пырӧдчисны и Донецк Республикаысь да Белоруссияысь петасъяс.

Жюрилы лои донъявны уна сикас петас: школаын, том журналистъясӧн лэдзӧмаӧс, а тшӧтш и федерация тшупӧда, профессиональнӧй, челядьлы петан журналъяс.

«Йӧлӧга» журнал квайтӧдысь нин шедӧдіс медбур ним, таво – «Голоса России» нимпасын.

Сідз, 2021, 2023 да 2024 воясӧ «Йӧлӧга» вӧлі «Томуловлы медбур журналӧн». 2022-ӧдын вермис «Россияын уна сикас войтырлӧн петасъяс пӧвстысь медбур» нимпасын.

А 2025 воын сійӧс шуисны «Россияын уна сикас войтырлӧн петасъяс пӧвстысь медбурӧн» да содтӧд ошкисны «Удж дорӧ муслунысь» нимпасын.

«Би кинь» журнал тшӧтш бура тӧдса Россияса уджъёртъяслы. 2021-ӧдын донъялісны «За преданность делу» нимпасын. 2022 воын вермис «Лучшее дизайнерское решение» нимпасын, 2024-ӧдын ошкисны «Лучшее издание на языках народов России» нимпасын.

А таво ичӧтъяслы журналнымӧс пасйисны нин кык нимпасын – «За преданность делу» да «Мастер иллюстрации».

Колӧ ошкыштны и Комиын роч уджъёртъясӧс – челядьлы «Радуга» журнал лоис «За инновационный подход» нимпасын вермысьӧн.

Выль вермӧмъяслань, коми петасъяс!

<> Надежда Пунегова, Галина Макарова. Снимокъясыс Коми йӧзӧдчан керка архивысь.