Чужан мунымӧс нимӧдам

Вужвойтырлӧн шылада-драмаа театр ассьыс 35-ӧд сезон восьтӧ «Нимӧдам чужан мунымӧс» концерт-премьераӧн, кодӧс сиӧма Коми Республикалӧн 105 вося юбилейлы да Россияса войтырӧс ӧтувтан волы.
Концертыс нуӧдас видзӧдысьясӧс шылада путешествиеӧ чужан муӧд. Чайтам да, тайӧ программаыс лоас республикаса культураын тӧдчана лоӧмторйӧн.
Юргас уна мича коми да роч сьыланкыв. Сценарий сюрӧсас – республикаса география да история. Видзӧдысьяс пырӧдчасны историяӧ каръяс да йӧз пыр. Гербъяс, артефактъяс, фотокадръяс пыр воссьӧ быд районлӧн да кар кытшлӧн аслыспӧлӧслуныс. И видзӧдысьяс оз сӧмын кывзыны сьыланкывъяссӧ, а чукӧртасны республикаса карта, коді «ловзяс» налӧн чужанін йылысь казьтылӧмкӧд тшӧтш, мый тӧдӧмысь ышӧдас ичӧт чужан муӧн гӧрдитчыны да сыкӧд йитӧд ёнмӧдны. И тайӧ лоӧ яръюгыд шоу, кӧні быд номер – история кудйысь донатор.
Бурджык волыны концерт вылас став семьяӧн. Быдӧн аддзас-тӧдмалас аслыс мыйкӧ бурӧс, кылас чужан культура шоныдлунсӧ да выль ногӧн видзӧдлас Коми Республикаса тӧдсаинъяс вылӧ.
Концертыс лоас Коми театрса сцена вылын йирым тӧлысь 11 лунӧ 16 часын. <>