Неделя сохранения психического здоровья

Психическое здоровье — важная часть общего самочувствия. Оно влияет на то, как мы справляемся с повседневными задачами, реагируем на стресс, общаемся с окружающими и чувствуем себя каждый день.

Забота о себе — это не обязательно сложные решения и большие перемены. Иногда достаточно внимательнее относиться к своему состоянию, своим привычкам и потребностям.

Листайте карточки и узнайте, что помогает сохранять психическое здоровье и поддерживать хорошее самочувствие в повседневной жизни.

Берегите себя, находите время для отдыха и заботы о себе. Будьте здоровы!