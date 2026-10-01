Сьӧлӧм бурмӧдана да лов кыпӧдана

Сентябрь 24 лунӧ Коми Республикаса филармония кыпыд концертӧн восьтіс ассьыс 87-ӧд сезон.

Кыдзи висьталіс сезон восьтӧм водзын журналистъяскӧд аддзысьлігӧн филармонияӧн веськӧдлысь Мария Балмастова, артистъяс дасьтӧны шылада искусство радейтысьяслы уна кыпыд рыт. Медся тӧдчанаясысь ӧти – «Палитра голосов России» фестиваль ловзьӧдӧм. Удж-тасыс эз ӧтчыдысь шедӧдлы республикаса юралысьлысь грант, но та пӧрйӧ сійӧс нуӧдасны нӧшта на паськыдджыка.

Фестивалькӧд йитӧдын лоӧ некымын концерт, кӧні петкӧдчасны енбиа артистъяс. Шуам, Воронеж обласьтса артистка Ольга Чиркова петкӧдчас «Я люблю Россию» концертӧн, Екатерина Смольянинова козьналас сыктывкарсалы «В лунном сиянии» программа, а Екатерина Курочкина (ачыс Комиысь, но некымын во нин олӧ Краснодарын, сьылӧ Кубаньса казак хорын, велӧдӧ вокал) – «Непокорная, но счастливая».

Тайӧ фестивальыскӧд йитӧдын жӧ и миян Виктория Пыстиналӧн «Разгуляйся, душа» концерт. Ольга Чиркова кындзи артисткаяс петкӧдчасны «Зарни ёль» ансамбль улӧ.

«Асъя кыалӧн» оркестр, кодӧн веськӧдлӧ Алексей Чашников, ноябрын мӧдӧдчӧ Кировӧ «От Великого немого до фабрики грёз» программаӧн, кӧні ворсасны важся да ӧнія киноясысь шылад. Тайӧ лоӧ вежласяна гастроль. Вяткаса П.И.Чайковский нима филармонияысь музыкантъяс воласны Сыктывкарӧ «Классика русского рока» программаӧн: йӧзкостса инструментъясӧн ворсасны рок.

Нӧшта ыджыд программа, кодӧс дасьтӧ январь кежлӧ «Асъя кыа» оркестр, – «Сердце на снегу», сиӧма Арно Бабаджанянлӧн 105 вося юбилейлы. Февральын петкӧдласны «Но я вас всё-таки люблю» романслы сиӧм программа, а мартын йӧзлӧн корӧм серти выльысь ворсасны «Только миг» концерт, кодӧс сиӧма 100 арӧса композитор Александр Зацепинлы.

Нӧшта ӧти яръюгыд уджтас, кодӧс дасьтӧны филармонияса артистъяс 87-ӧд концерт сезонӧ, – Ганс Христиан Андерсенлӧн «Снежная Королева» выльвося мойд. Балетмейстер-постановщикыс – Россияса заслуженнӧй артист, Игорь Моисеев нима народнӧй ансамбльын вӧвлӧм солист, фигурнӧя исласьӧм кузя хореограф, «Культура» телеканалын «Большие и маленькие» телепроектын жюриӧ пырысь Рамиль Мехдиев.

Кыдзи пасйис Мария Балмастова, Рамиль кутас дасьтыны филармонияын и мукӧд йӧктана уджтас. Рамиль Мехдиевлӧн висьталӧм серти, «Снежная королеваын» йӧктыны кутасны и сьылысьяс, и музыкантъяс. Ыджыд постановкаса режиссёрыс – Санкт-Петербургысь продюсер, режиссёр, «В гостях у Мойдыся» акань театръяслӧн фестивальын жюриӧ пырысь Давид Бурман. Комиын олысьяслы нӧшта сійӧ тӧдса «Поминальная молитва» спектакльӧн, кодӧс дасьтыліс Виктор Савин нима драмтеатрын. Кыдзи пасйисны премьера дасьтысьяс, мойдыс ёна чуймӧдас видзӧдысьӧс.

Нӧшта ӧти ыджыд уджтас – «Хоровые ассамблеи Севера» Сыктывкарын регионкостса нёльӧд фестиваль. Уджтаскӧд йитӧдын петкӧдчасны регионъясысь нималана хоръяс. Сідз, уджтаскӧд йитӧдын медводдзаысь на петкӧдчас Санкт-Петербургысь академическӧй капелла, главнӧй режиссёрыс да художествоа веськӧдлысьыс Илья Дербилов. Маэстро сетас и мастер-класс, лоӧны сыкӧд творческӧй аддзысьлӧмъяс.

«Северная околица» да эстрада-джаз шылада «Вдохновение» ансамбльяс дасьтӧны жӧ яръюгыд петкӧдчӧмъяс. Кыдз пасйис Мария Балмастова, филармонияса артистъяс ветласны сідзжӧ гастрольӧ и республика пасьталаӧ, и Рытыв-Войвыв регионъясӧ, «Росконцерткӧд» ёртасьӧны да. Дерт, и миянӧ виччысьӧны бокысь артистъясӧс. Августын петкӧдчис нин М.Е.Пятницкий нима роч народнӧй хор, октябрын виччысьӧны Людмила Зыкина нима «Россия» ансамбль, а ноябрын Луганскса филармонияысь артистъясӧс. <>

Екатерина Макарова. Снимокъясыс Коми Республикаса филармонияысь.