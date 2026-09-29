Неделя ответственного отношения к сердцу

Сердце работает для нас каждый день — без выходных и перерывов. Поэтому забота о нём должна быть не разовой задачей, а частью повседневной жизни.

Здоровье сердца во многом зависит от наших привычек, отношения к своему самочувствию и готовности вовремя обратиться за медицинской помощью. Иногда внимательность к собственному организму может иметь огромное значение

Листайте карточки и узнайте, на что стоит обратить внимание, чтобы лучше заботиться о здоровье сердца и не пропустить действительно важные сигналы.

Берегите своё сердце, прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы!