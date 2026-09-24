И вӧр-ва шыяс кывзыны…

Кӧрткерӧс районса Одыбын воссис Ф.Ф.Павленков нима выльмӧдӧм библиотека. Сиктас да матігӧгӧр грезд-посёлокын олысьяслы тайӧ зэв тӧдчана.

Библиотекасӧ выльмӧдӧм вылӧ вичмӧдӧма федеральнӧй, республикаса да меставывса бюджетысь 7,9 миллион сайӧ шайт.

Ӧн сэні ставыс топыда йитчӧма коми культуракӧд. Дизайнер Никита Титов збыльмӧдіс сиктас олысьяслысь дум-кӧсйӧмсӧ: библиотека пытшкӧссӧ мичмӧдӧма пу серӧн, стенас – дозмӧръяс. А аслыспӧлӧс би лампаясыс быттьӧ зиль-зёль шылада инструментъяс.

Да и техническӧй подулыс бурмис – позьӧ вӧдитчыны интерактив панельясӧн, эм мультстудия, тшӧтш и звукозапись вӧчанін. Эм Брайль шрифта мнемосхема.

И небӧг фондыс озырмис – ньӧбӧма кык сюрс выль петас, на лыдын джынйыс – челядьлы литература.

Зонпоснилы лоӧ котыртӧма «Мойдъяс» мульткружок да семьялы небӧга театр. Гырысь классын велӧдчысьяс вермасны пырӧдчыны Сыктывкарса вузъяслӧн профориентация уджӧ.

Асшӧр уджӧ босьтчысь верстьӧлӧн лоӧ позянлун велӧдчыны гижны фермерлы сьӧма грант шедӧдӧм могысь шыӧдчӧм. А шылада студияын музыкантъяс вермасны гижны ассьыныс альбомъяс.

Проектыслӧн аслыспӧлӧслун – «Звуковой портрет села». Сиктсаӧс корӧны гижны вӧр-ва шыяс либӧ важ инструментъяслысь юргӧмсӧ Одыбса ӧтувъя аудиокарта вӧчӧм могысь.

Лоӧ и «Звуки Пармы» интерактив выставка, кӧні QR-код пыр позяс тӧдмасьны коми инструментъяс историяӧн да ворсыштны наӧн.

Выльмӧдӧм библиотекаын окотапырысь вочааласны туристъясӧс, нуӧдасны матысса сикт-грездысь войтырлы ӧтувъя чукӧртчылӧм-аддзысьлӧм. Позьӧ шуны, тані ӧнія технологияяс йитчӧны коми сиктын важся оласногкӧд.

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Библиотекасӧ выльмӧдӧма «Семья» нацпроекткӧд йитӧдын.

<> Екатерина Микушева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.