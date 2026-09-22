Неделя сохранения здоровья лёгких

Мы не задумываемся о работе лёгких, пока они справляются со своей задачей. Но именно от их здоровья во многом зависит наша выносливость, самочувствие и способность полноценно жить и двигаться.

На состояние дыхательной системы влияет гораздо больше факторов, чем может показаться на первый взгляд. И многие из них зависят от наших ежедневных привычек и решений.

Листайте карточки, чтобы узнать больше о том, как сохранить здоровье лёгких, какие факторы могут ему угрожать и что можно изменить уже сегодня.

Берегите свои лёгкие, заботьтесь о здоровье и дышите полной грудью!