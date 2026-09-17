Чӧсмӧдлісны яла чипсыӧн

Комиысь томулов петкӧдчисны Ленинград обласьтын «Ладога» форумын, коді ӧтувтіс Рытыв-Войвыв кытшысь енбиа ныв-зонмӧс.

Аддзысьлӧмсӧ вӧлі сиӧма Россияын войтырӧс ӧтувтан волы.

Форумӧ пырӧдчысьяс уджалісны квайт нырвизьын: «Традиции», «Единство», «Семья», «Духовность», «Медиа» да «Технологии».

Медшӧр темаыс вӧлі йитчӧма культуракӧд да историякӧд.



Коми Республикаысь ныв-зон ветлісны сэтчӧ Регионъяс лункӧд йитӧдын. Жюрилы налӧн петкӧдчӧмыс торйӧн нин воис сьӧлӧм вылас, национальнӧй паськӧмаӧсь вӧліны да, тшӧтш и налӧн хороводасьӧмыс да войвыв вӧлӧгаыс. А чӧсмӧдлісны кӧр яйысь пувъя калбасӧн, кебӧс пӧкйӧн, ялаысь экочипсыӧн. Таысь кындзи ставнысӧ ворсӧдісны «Шегйысь».

–Мойвиис тырвыйӧ петкӧдлыны миян регион аслыспӧлӧслунсӧ. Бура уджалім и велӧдан да культура площадкаясын. Татшӧм форумас окота бара на пырӧдчыны абу сӧмын выль ёртъясӧс аддзӧм могысь, но и кыпыд казьтылӧмъяс ради, – висьталіс Коми Республикаса национальнӧй политика министерствоысь специалист Юлия Черных. <>

Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина Микушева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.