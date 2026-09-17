Издательский дом Коми

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Чӧсмӧдлісны яла чипсыӧн

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Комиысь томулов петкӧдчисны Ленинград обласьтын «Ладога» форумын, коді ӧтувтіс Рытыв-Войвыв кытшысь енбиа ныв-зонмӧс.
Аддзысьлӧмсӧ вӧлі сиӧма Россияын войтырӧс ӧтувтан волы.
Форумӧ пырӧдчысьяс уджалісны квайт нырвизьын: «Традиции», «Единство», «Семья», «Духовность», «Медиа» да «Технологии».
Медшӧр темаыс вӧлі йитчӧма культуракӧд да историякӧд.


Коми Республикаысь ныв-зон ветлісны сэтчӧ Регионъяс лункӧд йитӧдын. Жюрилы налӧн петкӧдчӧмыс торйӧн нин воис сьӧлӧм вылас, национальнӧй паськӧмаӧсь вӧліны да, тшӧтш и налӧн хороводасьӧмыс да войвыв вӧлӧгаыс. А чӧсмӧдлісны кӧр яйысь пувъя калбасӧн, кебӧс пӧкйӧн, ялаысь экочипсыӧн. Таысь кындзи ставнысӧ ворсӧдісны «Шегйысь».
–Мойвиис тырвыйӧ петкӧдлыны миян регион аслыспӧлӧслунсӧ. Бура уджалім и велӧдан да культура площадкаясын. Татшӧм форумас окота бара на пырӧдчыны абу сӧмын выль ёртъясӧс аддзӧм могысь, но и кыпыд казьтылӧмъяс ради, – висьталіс Коми Республикаса национальнӧй политика министерствоысь специалист Юлия Черных. <>

Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина Микушева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.

Чӧсмӧдлісны яла чипсыӧн

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