Сиктсалы – выльӧс

Луздор районса Абъячойын выльмӧдӧма Василий Юхнин нима шӧр библиотека. Татшӧм модельнӧй культура учреждениеыс республикаын 63-ӧд нин.
–Модельнӧй библиотека восьтӧмыс – районса культураын тӧдчана лоӧмтор. Тайӧ сетӧ позянлун сиктса войтырлы сӧвмыны велӧдчӧмын, творчествоын, а сідзжӧ пӧльзаӧн коллявны прӧст кад. Тайӧ абу сӧмын библиотека, а ёртасян, велӧдчан да шойччанін, – такӧд йитӧдын кыпыд чукӧртчылӧм дырйи висьталіс Коми правительствоӧн веськӧдлысьӧс вежысь Сергей Емельянов.
Библиотекасӧ выльмӧдісны «Семья» нацпроекткӧд йитӧдын «Коми Республикаса команда» отсӧгӧн.
Выльмӧдӧм библиотекаас ньӧбӧма 3.800 сайӧ небӧг, интерактив оборудование, ӧнія кадся улӧс-пызан. Верстьӧлы и челядьлы тані котыртӧма быдсикас кружок да клуб, на лыдын робототехника, чужан му туялан, фотомастерство да мукӧд.
<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина Микушева. Снимокыс ӧтуввезйысь.