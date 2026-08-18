Неделя отказа от алкоголя

Алкоголь часто воспринимается как привычная часть отдыха, праздников или встреч с друзьями. Но действительно ли он помогает расслабиться и делает нашу жизнь лучше?

Регулярное употребление алкоголя влияет не только на самочувствие здесь и сейчас, но и на здоровье, настроение, отношения и качество жизни. А отказ от него может стать важным шагом к позитивным изменениям

Иногда самое простое решение — выбрать себя и своё здоровье. Не обязательно ждать особого повода, чтобы начать менять привычки.

Листайте карточки и узнайте, почему жизнь без алкоголя может стать более здоровой, активной и полноценной.

Безопасный градус — ноль. Берегите себя и будьте здоровы!