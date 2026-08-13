Комиысь петкӧдчисны Чупровъяс

Август 7-13 лунъясӧ Красноярскын муніс кыпыд спорт гаж – ГТО-лы сиӧм ставроссияса фестиваль, кытчӧ пырӧдчис нелямын вит сайӧ семья.
Ставыс чукӧрмис Россия Федерацияса регионъясысь кыксё гӧгӧр спортсмен.
Найӧ ордйысисны нёль лун: лыйсисны электроннӧй ӧружиеысь, песісны вир-яйнысӧ, котралісны, уялісны-варччисны.
Вӧлі и командаӧн ордйысян эстафета.
Коми Республикасянь петкӧдчис Чилимдін районысь Чупров семья.
Найӧ оз нин медводдзаысь пырӧдчыны ставроссияса тшупӧдын татшӧм ордйысьӧмас. Кольӧм во Чебоксарыын босьтӧмаӧсь дас сизимӧд места.
Стӧчмӧдам, семьяяслы ГТО фестивальсӧ нуӧдісны сизимӧдысь нин. 2025 воын Чебоксарыын ставроссияса татшӧм гажын петкӧдчис ветымын вит команда. Вермысьнас сэки лоины Челябинскысь Кожуховъяс.
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Россияса президент Владимир Путинлӧн индӧд серти ГТО вӧлі ловзьӧдӧма 2014 воын.
Йӧз пӧвстын физкультура да спорт нимӧдӧмыс – «Россияса спорт» государственнӧй программалӧн медшӧр могъясысь ӧти.
Гижӧдсӧ дасьтiс Екатерина Микушева. Снимокыс ӧтуввезйысь.