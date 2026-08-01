Ветлысь-муныськӧд ладмӧдчӧмӧн

Кӧрт туйвывса проводниклӧн уджыс зэв кывкутана. Сійӧ вочаалӧ ветлысь-мунысьӧс, видзӧдӧ вагонын пӧрадок бӧрся, ковмас кӧ, дась быдӧнлы отсавны – удж-нокыс тырмымӧн. Буретш татшӧм удж бӧрйӧма аслыс Кӧрткерӧс районса Одыбысь Людмила Матвеева.
–Ме зэв нин важӧн зіля кӧрт туй вылын, – висьталӧ ань. – Босьтчи тайӧ уджас томиникӧн на, 1999 воын. Заводиті мыськавны вагонъяс. Миян вӧлі Маргарита Мороз юрнуӧдӧм улын зэв ёрта котыр. Вояс кольӧм бӧрын велӧдчи проводникӧ, а сэсся нин – поездса начальникӧ. И ӧнӧдз на тані уджала.
2001 воын, мӧд кага чужтӧм бӧрас, Людмила дугӧдчылӧма радейтана уджсьыс, но абу дыр кежлӧ.
–Меным кажитчӧ уджавны кӧрт туй вылын. Уджъёртъяслы сиа век ладмӧдчыны ветлысь-муныськӧд, мед налы вӧлі и водзӧ окота поездӧн петавны туйӧ, а гортаныс мед пыр виччысисны матыссаясыс. <>
Екатерина Микушева. Снимокыс авторлӧн.