Гудӧкӧн ворсны – Занульеӧ

Луздор районса Занульеын 13-ӧдысь муніс «Вязовская гармошечка» республикаса фестиваль, кытчӧ волісны Луздор, Сыктыв, Кӧрткерӧс, Сыктывдін, Койгорт, Емдін районъясысь, Сыктывкарысь, а сідзжӧ Киров обласьтса Луза карысь медбур гудӧкасьысьяс.

«Вязовская гармошечка» гажсӧ 2025 восянь котыртӧны республика тшупӧдын. Тавосясӧ сиисны Россияын войтырӧс ӧтувтан да Комиын Сикт вояслы, медым тӧдчӧдны миянлы, кутшӧм колана видзны нэмӧвӧйся озыр культура традицияяс да овны ӧтсӧгласӧн.

Йӧзкостса шылад радейтысьяслӧн тайӧ гажыс нималана гудӧкасьысь-виртуоз Альберт Вязов нима. Альберт Васильевич – районас почёта морт. Уджавлӧма Занульеса клубӧн веськӧдлысьӧн, директоралӧма Абъячойса культура керкаын. И пуктӧма культура сӧвмӧдӧмӧ ыджыд пай.

Гӧсьтъяс дорӧ чолӧмалана кывъясӧн шыӧдчисны регионын культураса министрӧс вежысь Константин Баранов, опера да балет театрысь артистка Елена Серкова, Луздорса райадминистрацияын культура управлениеӧн веськӧдлысь Екатерина Новикова.

Нимкодь вӧлі и сыысь, мый гаж вылас волісны фестивальсӧ котыртысьяс да сійӧс водзӧ сӧвмӧдысьяс: Коми Республикаса народнӧй артист, Луздор районса почёта олысь Пётр Васильевич Шучалин да республикаса заслуженнӧй уджалысь, почёта тренер Юрий Николаевич Оботуров.

«Вязовская гармошечка» дырйи гӧсьтъяс эз сӧмын нимкодясьны гудӧкӧн ворсӧмӧн, но и шойччисны вӧр-ва мичаинъясын.

Кӧть и поводдяыс ышнясис, Занульеын лунтыр кыпыда юргис йӧзкостса шылад, котыртлісны уна сикас мастер-класс да быдсяма конкурс, да, дерт жӧ, концерт. Артистъяс да творчествоа котыръяс бура гажӧдісны гӧсьтъясӧс да быдӧнлы козьналісны вунӧдны позьтӧм здукъяс.

<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина Микушева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.