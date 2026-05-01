Ывлавылын ыджыд гаж!

Коми Республикаса вужвойтырлӧн шылада-драмаа театр помалӧ ассьыс 34-ӧд сезонсӧ мичаа да кыпыда. Май 17 лунӧ 14 часын юркарын олысьяслы да гӧсьтъяслы Бабушкин уличаса 4-ӧд номера керка дорын Коми театрӧ пыранінын дон босьттӧг лоӧ петкӧдлӧма «Тулыс, сьыв!» концерт.
Концертыс оз сӧмын кывкӧртав театральнӧй сезонсӧ, но и казьтыштас, мый буретш тайӧ лунӧ ми пасъям Коми кыв да гижӧд лун. Артистъяс козьналасны видзӧдысьяслы радейтана сьыланкыв-шылад, тані жӧ нуӧдасны сувенир вӧчалӧм кузя челядьлы мастер-классъяс, став семьялы интерактивнӧй гажӧдчӧмъяс, а водзвыв гижӧдчӧмӧн позяс пыравны сцена сайӧ экскурсияӧн.
Гажсӧ сигӧртігӧн лоӧ нуӧдӧма лотерея. Медшӧр призыс – во кежлӧ театральнӧй абонемент.
Волӧй! Виччысям!
Евгения Савина.