Апрель 15 лунӧ Кӧрткерӧс сиктын муніс «Шань челядь» сьылан фестиваль. Котыртіс гажсӧ районса велӧдан управление.

Кӧрткерӧсса, Шойнатыса, Одыбса да Нёбдінса детсадъясӧ котралысь зонпосни петкӧдчисны Геннадий Поповӧн гижӧм сьыланкывъясӧн.

Казьтыштам, Геннадий Иванович ачыс гижӧ кывбуръяс, на дорӧ шыладсӧ, ачыс и гудӧкалӧ. Сійӧ висьтасис челядьлы ичӧтдыр йывсьыс.

Ставнас фестивальӧ пырӧдчис 7 детсадйысь 43 кагук. Найӧ эз сӧмын сьывны, но и йӧктісны да ворсісны Геннадий Ивановичӧн вӧчӧм шылада инструментӧн.

Чолӧмавны дзолюкъясӧс да налысь енби сӧвмӧдысьяссӧ волісны школаӧдз велӧдан национальнӧй мытшӧдъяс лабораторияӧн веськӧдлысь Зоя Васильевна Остапова да Кӧрткерӧсса «Коми войтырын» водзмӧстчысьяс.

Артмис вунӧдлытӧм кыпыд гаж.

Гижӧдсӧ дасьтіс Алёна Нестерова.

Снимокыс ӧтуввезйысь.