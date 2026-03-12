Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

«Чужан сиктын олам-вылам» республикаса конкурс

йöзöдöма

Комиын Сикт вокӧд йитӧдын Коми йӧзӧдчан керка

нуӧдӧ «Чужан сиктын олам-вылам» творчествоа конкурс.

«Коми му» газетын, «Войвыв кодзув» да «Йӧлӧга» журналъясын йӧзӧдӧм могысь

вӧзъям ыстыны миянлы

история, публицистика да художествоа гижӧдъяс,

висьт-сочинение, очерк, снимокъяс (фоторепортаж).

«Би кинь» журнал лист бокъясӧ окотапырысь пуктам
челядь серпасъяс на дорӧ пасйӧдъясӧн.

А «Чушканзі» журналӧ виччысям
шмонитан-серамсора висьт-гижӧд, карикатура да комикс.

Конкурс вылӧ гижӧд колӧ мӧдӧдны Word форматын.

Серпасасьны позьӧ акрилӧн, гуашӧн, акварельӧн, уна рӧма карандашӧн,
фломастерӧн, пастельӧн да с.в.

Быдӧнлы позьӧ ыстыны кӧть мыйта удж komi-kerka@yandex.ru адресӧ
либӧ «ВКонтактеын» https://vk.com/komi_kerka лист бокӧ
«Чужан сиктын олам-вылам» конкурс вылӧ» пасйӧдӧн.

Кабала удж позьӧ вайны-ыстыны Коми йӧзӧдчан керкаӧ татшӧм адрес серти:

167982, Сыктывкар, Карл Маркс улича, 229-ӧд номера керка, 415-ӧд жыр.

Быть пасйыны ним-вич-ов, арлыд, телефон номер да электрон пошта.

Уджъяс виччысям таво март 10 лунсянь октябрь 1 лунӧдз.

Конкурслы кывкӧртӧд вӧчам да вермысьяслысь нимъяс йӧзӧдам октябрь 15 лунӧ.

Медбур гижӧд-серпассӧ йӧзӧдам коми петасъясын:

«Коми му» газетын, «Войвыв кодзув», «Чушканзі», «Йӧлӧга» да «Би кинь» журналъясын.

Вермысьяслы вичмас диплом да Коми йӧзӧдчан керкасянь козин.

Конкурсӧ став пырӧдчысьлы — электроннӧй эскӧданпас (корӧм серти).

Юалӧмъясӧн шыӧдчыны 8 (8212) 24-15-19 (Галина Валерьяновна Макарова),

24-15-93, 24-50-32 да 24-01-16 телефонъяс пыр. <>

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

