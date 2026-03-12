«Чужан сиктын олам-вылам» республикаса конкурс

Комиын Сикт вокӧд йитӧдын Коми йӧзӧдчан керка
нуӧдӧ «Чужан сиктын олам-вылам» творчествоа конкурс.
«Коми му» газетын, «Войвыв кодзув» да «Йӧлӧга» журналъясын йӧзӧдӧм могысь
вӧзъям ыстыны миянлы
история, публицистика да художествоа гижӧдъяс,
висьт-сочинение, очерк, снимокъяс (фоторепортаж).
«Би кинь» журнал лист бокъясӧ окотапырысь пуктам
челядь серпасъяс на дорӧ пасйӧдъясӧн.
А «Чушканзі» журналӧ виччысям
шмонитан-серамсора висьт-гижӧд, карикатура да комикс.
Конкурс вылӧ гижӧд колӧ мӧдӧдны Word форматын.
Серпасасьны позьӧ акрилӧн, гуашӧн, акварельӧн, уна рӧма карандашӧн,
фломастерӧн, пастельӧн да с.в.
Быдӧнлы позьӧ ыстыны кӧть мыйта удж komi-kerka@yandex.ru адресӧ
либӧ «ВКонтактеын» https://vk.com/komi_kerka лист бокӧ
«Чужан сиктын олам-вылам» конкурс вылӧ» пасйӧдӧн.
Кабала удж позьӧ вайны-ыстыны Коми йӧзӧдчан керкаӧ татшӧм адрес серти:
167982, Сыктывкар, Карл Маркс улича, 229-ӧд номера керка, 415-ӧд жыр.
Быть пасйыны ним-вич-ов, арлыд, телефон номер да электрон пошта.
Уджъяс виччысям таво март 10 лунсянь октябрь 1 лунӧдз.
Конкурслы кывкӧртӧд вӧчам да вермысьяслысь нимъяс йӧзӧдам октябрь 15 лунӧ.
Медбур гижӧд-серпассӧ йӧзӧдам коми петасъясын:
«Коми му» газетын, «Войвыв кодзув», «Чушканзі», «Йӧлӧга» да «Би кинь» журналъясын.
Вермысьяслы вичмас диплом да Коми йӧзӧдчан керкасянь козин.
Конкурсӧ став пырӧдчысьлы — электроннӧй эскӧданпас (корӧм серти).
Юалӧмъясӧн шыӧдчыны 8 (8212) 24-15-19 (Галина Валерьяновна Макарова),
24-15-93, 24-50-32 да 24-01-16 телефонъяс пыр. <>