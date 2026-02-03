В Республике Коми началась неделя профилактики онкологических заболеваний

Онкологические заболевания — тема, о которой важно говорить спокойно, честно и вовремя.

Многие формы рака развиваются постепенно и долго могут не давать о себе знать, но именно в этом и кроется главный шанс — предотвратить болезнь или выявить её на ранней стадии.

Листайте карточки, чтобы узнать, почему регулярные обследования так важны и как своевременное внимание к здоровью может изменить многое.

Помните: рак — не приговор, если не откладывать заботу о себе.