Быттьӧ мойдӧ веськалан…

Март 1 лунӧдз Москваса «Россия» национальнӧй шӧринын кутас уджавны «Новогодняя Россия. Книга сказок» выставка, кӧні петкӧдчӧны Вӧлӧгда обласьт, Карелия, Мордовия, Ставрополье, Рязань, Ямал-Ненеч автономия кытш, Калининград да тшӧтш и Коми Республика.

Выставкасӧ дасьтӧма ӧти нырвизьын, но быд регион мыйӧнкӧ торъялӧ.

Став шензьӧданаторйыс заводитчӧ жар-птицалӧн сідз шусяна библиотека-сокровищницаын, кытчӧ чукӧртӧма регионъясысь аслыспӧлӧс вӧчӧмторъяс. Тасянь и заводитчӧ тӧвся мойдӧ туйыс.

Жар-птицалӧн борд бӧрся мунігӧн легендаяс быттьӧ ловзьӧны.

Туйыс вайӧдӧ тӧвся вӧрӧ, кӧні Россияса кӧкъямыс регион тӧдмӧдӧны асланыс аслыспӧлӧслуннас.

Вӧр шӧрын гӧсьтъясӧс виччысьӧ интерактив: сы отсӧгӧн позьӧ лепитны-вӧчны Лымнылӧс, сьӧд вӧр шӧрын венны став сьӧкыд мытшӧдсӧ да весиг пачлысь юавны, кытчӧ водзӧ мунны.

Шензьӧдӧ, мый и Буян ді вылын ассьыд кар верман кыпӧдны-вӧчны, кыдзи гижӧ Александр Пушкин аслас мойдын. Гӧсьтъяс водзын быттьӧ ловзьӧ Россияса картаыс.

Челядьлы экскурсиясӧ нуӧдӧны национальнӧй шӧринас уджалысьяс.

Москваысь зонпосни да тшӧтш и томулов окотапырысь тӧдмасьӧны коми эпосысь геройяскӧд.

Став пазл-серпассӧ чукӧртӧм бӧрын найӧ тӧдмалӧны коми Кӧдзыд пӧль йылысь, мый сылӧн эм жӧ аслас резиденция. Тшӧтш и мый Йиркап ветлӧ лызьӧн, да медся важ лызьсӧ буретш Комиын аддзӧмаӧсь. Экскурсия помын налы петкӧдлӧны «Девочка с веретенце» мультфильм.

Коми стендлӧн аслыспӧлӧслуныс – мича рӧмпӧштан. Сы отсӧгӧн позьӧ вӧчны коми мойд-легендаысь геройяскӧд мича снимок.

Екатерина МИКУШЕВА. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.